兩代媽媽求子革命　反覆流產只為孩子誕生的一刻

文｜Tea

每個人都知道自己來自媽媽的肚子，但您又是否了解當年媽媽承受了多少才將您帶來這個世界？孕育下一代從來不是一件輕鬆的事，一些女性由於體質，可能便註定她的求子旅途並不一凡風順，經歷比一般婦女更深的痛。

染色體平衡轉位 6次懷孕3流產

現在60歲的鄧李雅竹女士，27歲結婚，在那個年代，算是晚婚了。李女士與比她年長一歲的先生，期待著當父母，婚後不久便傳來好消息。

示意圖 Photo by Ashton Mullins on Unsplash

李女士說：「80年代末，沒有很流行自己去藥房買驗孕棒，在家檢測是否懷孕。我是月經晚來兩星期左右，上診所，醫生再告訴我好消息。可是得知第一次懷孕不久，我陰道出血，去醫院檢查，過程痛極了，醫生宣告流產，只好進行清宮手術。」

「第一次流產後，我休息了三個月才再嘗試懷孕，很快又有好消息，可是這次同樣見紅，醫生吩咐我要好好安胎，我便足不出戶，直至第一孕期結束。」

「安胎」不是單純待在家看電視，李女士需要全天候臥床！

住在兩層高房子的她，絕對不能上下樓梯，不能洗澡刷牙洗臉、需要留在睡房大小便、三餐由當時同住的公婆照料；先生每天幫她用濕毛巾清潔身體，也代替不能離開睡房的她去診所取安胎藥；更不用提及身體經歷正常的妊娠反應——嗅覺異常靈敏、肚子經常悶悶的，才29歲的她活像一個行動不便的老人，活動範圍僅僅是一張雙人床。

兩個多月的安胎生活一點也不輕鬆自在，每每抹到少量紅色分泌便緊張得要命，深怕多走一步、多動一分，與孩子的緣份便告一段落，每天過著數饅頭的日子。

某一個冬日，李女士的羊水破了，規律的陣痛頻頻來襲。「破羊水的時間太久了，寶寶可能有危險，我們要把你轉去大醫院！」產科醫生緊急宣布。

李女士既要忍受愈來愈強烈的陣痛，又在擔心肚子裡寶寶的安危，心裡非常害怕辛辛苦苦走過的9個多月，換來不如意的結果。幸好皇天不負有心人，換到大醫院，8磅健康女娃——Charlmaine Tang終於平安降臨世上。



示意圖 Photo by Han Myo Htwe on Unsplash

大女兒兩歲多的時候，李女士和鄧先生決定再生一個寶寶，可是李女士的第三、第四次懷孕同樣流產告終。醫生為有三次流產史的李女士，進行詳細身體檢查，醫生細心解釋：「鄧太太是染色體平衡轉位，一般孕婦的流產率是15%，鄧太太的情況是每一次懷孕的流產機率也高達50%，但是你們可以繼續嘗試懷孕，只要是健康的胚胎，他們自然可以生存下來。」

每500人有一人是染色體平衡轉位帶因者。這是指人類擁有的23對（46條）染色體，其中兩條位置互換，因為染色體總數沒有缺失，大部分帶因者不會出現異常，可是當他們計劃生育，其卵子或精子攜帶異常基因的機率特別高，容易造成胚胎染色體不平衡，引致流產或死胎。即使孩子健康出生，也有很大機會遺傳平衡轉位，將來或會重複父母慣性流產的情況。

第五次和第六次懷孕，讓曾經失去三次小生命的李女士絲毫不敢鬆懈，為了專心安胎，不得不把孩子交給兩個妹妹短期照顧，並再度回到熟悉的禁足生活，直至較穩定的第二孕期才接回孩子。

在先生和家人的支持下，二寶和三寶也順利誕生。李女士說：「我是一個很傳統的女人，儘管安胎日子不容易，可是我覺得有兒女的人生才是完美，而且我先生是香港新界圍村人，傳宗接代還是挺重要的。現在三個孩子都長大成人，回頭看當年懷孕的種種早已經不算什麼，一切都很值得！」

驗孕棒第二條線 擦身而過的孩子





示意圖 Photo by Zahed Ahmad on Unsplash

光陰似箭，今年Charlmaine Tang 31 歲，也是該當媽媽的年紀。Charlmaine說：「我和先生也有計劃生孩子，去年六月第一次看到驗孕棒上的第二條線，真的很興奮，可是驗到懷孕後的第三天便像來月經般出血，去急診，醫生宣告已自然流產，那陣子我哭了很久。」

鄧先生在三個孩子很小的時候，曾告訴他們：「媽媽的染色體有點狀況，很容易流產，你們長大後要生孩子，記得找醫生檢查，因為媽媽染色體的特殊情況，也有很大機會遺傳給你們。」

第一次流產後，Charlmaine想起爸爸的話，馬上去看生殖科醫生，要求抽血檢查染色體，染色體報告還沒有出爐，她再度懷孕，與第一次不同的是這次驗孕棒的結果非常深色。

雖然她對寶寶充滿信心，可是應該小心的她還是盡量小心，特別是不提重物。然而Charlmaine不像李女士般幸運——第二次懷孕便成功生下健康寶寶，懷孕七週四天的時候，她又抹到咖啡色分泌，幾天後她甚至經歷了對她而言很罕見的強烈經痛，原來肚裡不足兩厘米的胚胎已準備離開她的子宮。

後來Charlmaine的染色體報告，也顯示她與李女士一樣有染色體平衡轉位。樂觀的Charlmaine說：「經歷兩次失去寶寶，我更加體會到媽媽當年臥床的辛酸，她真的犧牲很多，才把我和弟妹生下來，我很感激她賜予我健康的身體，並給了我一生最寶貴的禮物——妹妹和弟弟。」



示意圖 Photo by Matthew Henry from Burst

Charlmaine沒有一絲怨懟媽媽遺傳了染色體平衡轉位給她，卻更能體會生命的珍貴，她說：「從小我的志願，便是當個好媽媽，流產沒有磨滅我的媽媽夢，可是我學會順其自然。我和先生計劃再給彼此一年時間，如果還是沒有健康寶寶，我們或許做試管嬰兒，加上胚胎著床前基因篩檢，可以減少流產機率。我們希望把擅長的都傳授給他/她，培養一個善良、謙卑、敏慧的人。」



每一位媽媽都經歷非筆墨能夠形容的痛楚、無數個無眠的夜晚、周而復始的碎碎念、動怒和愧疚，才能夠把孩子撫養成人。如果您的母親仍然健康，請您不要害羞詢問您在媽媽肚子裡的情形、您的誕生片段，與媽媽一同回顧您的誕生，將喚起母親記憶深處最珍貴的時刻，也讓您更清楚自己生命的最初章節！





