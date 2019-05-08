孩子死亡 父母不獲帶薪假期 西雅圖擬改變家庭護理條例

（編譯Zita）比亞（Bea）雖然只活了36個小時，但她短暫生命卻帶來持久的影響。新生兒比阿特麗斯·奧爾德（Beatrice Kathryn Alder）於2017年11月去世後，母親雷切爾·奧爾德（Rachel Alder）因為先兆子癇這種妊娠並發症回到了醫院。隨著奧爾德的女兒過世，在西雅圖市工作的雷切爾也無法享用其帶薪休假。相反，帶薪休假規則要求她在三天后重返工作崗位。



雷切爾的故事促使該市考慮改變其帶薪家庭護理條例，允許城市僱員在孩子去世時亦可得到帶薪休假。 市議會在週一的會議上提到了比亞的案例。



休假法中的這種差距並非西雅圖獨有。 安理會成員特雷莎·莫斯奎達（Teresa Mosqueda）表示，全國各地的家長通常沒有專門處理兒童死亡的有薪假期， 相反，失去孩子的父母必須拼湊各種有薪和無薪假期以作哀悼。莫斯奎達與議員M‧洛雷娜‧岡薩雷斯（M. Loren González）和市長詹妮‧德肯（Jenny Durkan）一起支持修改條例。現時西雅圖市的員工共享有四周帶薪家庭護理假期。



「喪假是另一種需要提供的帶薪休假，」莫斯奎達說，她致力於改變華盛頓州2016年選民批准的帶薪病假法。



城市帶薪家庭護理條例的變更將涵蓋18歲以下兒童或因殘疾而無法自理的成年人的死亡。 德肯已將該法令遞交到理事會，該議題將於5月22日的性別平等、安全社區、新美國人和教育委員會中討論。



「正如目前所寫的那樣，西雅圖市政法令迫使父母需要在哀悼過世的孩子和支付賬單之間選擇，」德肯在一份新聞稿中說道。「西雅圖市的員工不應該被迫做出這個決定。」



當雷切爾和艾琳·奧爾德（Erin Alder）這對夫婦於週一在理事會面前講述了他們的故事，他們提出這個進退兩難的困境。他們談到其朋友和家人在他們哀悼時如何照顧他們，以及雷切爾的同事讓出自己的休假以給她兩個月的假期。雷切爾說，她每天乘坐巴士從工作回家都以淚洗臉。一位同事提議她向工會PROTEC17提出申訴，其後工會聯同莫斯奎達、岡薩雷斯和德肯一起提出對這修訂的改變。



莫斯奎達希望奧爾德夫婦的悲劇除了能改變西雅圖，也能促使當選官員迅速採取行動幫助其他父母—尤其是有色人種的女性，她們懷孕相關的死亡率比一般高得多。美國疾病控制和預防中心最近發布的一項研究表明，黑人和美洲印第安人/阿拉斯加原住民婦女死於懷孕相關原因的可能性是白人女性的三倍。



「沒有父母會想要使用比亞法案（Bea’s Law），」雷切爾啜泣地說。「但出現這種情況時，這似乎是合理而正確的，比亞將能提供幫助。」

