母親節散文集 – 2

母親節

蒼蒼飛逝的時間，輾過那些黑白的記憶。今天是5月12，明天是5月13，也許你說這不是屁話嗎？也許是，但是突然覺得這兩個日子相繼而來還是有一些巧合。

還記得四年前的今天，那本是一個陽光明媚的好天氣，初夏的味道本來很美，可是誰知突然天動地搖，好一個晴天霹靂。還記得當時的情形是我一個人在家，剛洗完頭坐在椅子上，突然家裡所有的東西都在搖動，當時又正值旁邊在修路，有一壓路機。我第一反應是到陽臺上去看是不是壓路機的原因，發現並不是。當時也完全沒覺得是地震，只是感覺樓搖晃的厲害，就下樓了。等到下樓了才發現我在的8樓至少振幅達到1.5米，當時雖然有感覺說是地震，但是還是去了學校，因為也快到上課時間了。

那個下午沒有上課，我借同學的手機給母親打了個電話，結果因為當時網路的忙碌沒有打通，我就特擔心我母親，因為母親回農村去了。當時因為交通問題母親也沒能回來，我一個人在那個說大不大說小不小的縣城裡，晚上我還是一個人回去睡覺了。後來我才知道母親擔心了我一夜，第二天很早母親就趕回來了，母親看見我沒事才放心。

四年前的大地震中也演繹了不少母愛，太多的例子，我也不想詳細地舉例。見證了生生死死，人會變得坦蕩。記得有一句話說的好，上天從我們來到人世的時候就安排了一個天使在我們身旁，她一直是呵護著我們。在這裡我想說的是我們就一個媽媽，怎麼能不愛她。

那些記憶，勾勒出了你最大的愛。祝天下所以的母親節日快樂。

母親節—送給我們親愛的母親

外面淅淅瀝瀝地飄著小雨，我在電腦前靜靜坐著，享受這靜夜帶給我的安寧，隱約間，窗外飄來了一首熟悉的旋律。「把愛全給了我，把世界給了我，從此不知你心中苦與樂，多想靠近你告訴你，我心裡一直都懂你……」不知是誰在播放滿文軍的那首曾感動你我的歌曲《懂你》。我站起身，打開門走向陽臺聆聽這溫馨的歌曲。

依偎著陽臺聽雨、聽歌、聽我內心的聲音。走過千山萬水，看遍紅塵紛擾，歷經風風雨雨，嘗盡酸甜苦辣，唯有母親的關懷不曾動搖。責駡中，包含著愛；嘮叨裡，總透著關心；沉默時，總藏著掛念；舉手間，總盼兒平安；這就是媽媽的愛。閉上眼睛，用心冥想，我的媽媽和所有的母親一樣，平平凡凡、普普通通，平凡的穿著，平凡的長相平凡的……但正是這樣一個平凡普通的母親帶給了我生命，給了我一個健康快樂的體魄，給了我一個幸福快樂的家庭。我想生活在這樣的一個家庭中我還有什麼不知足的呢？

那一年，我們還不知道「我不苦我不累」是媽媽的謊言；那一年，我們還不知道多少個熟睡的夜晚都有媽媽幫我們蓋上落下的被子；那一年，我還不知道多少個離家的夜晚都有媽媽的牽掛；這一年，我才懂得：一個電話，再遠的距離也是近的；一聲問候，再冷的天氣也是暖的，一句媽媽辛苦了，再多的勞累也是快樂的。這一年，我們不再懵懂，不會在媽媽的懷抱中描繪著我們自己的快樂天國；這一年，我們不再固執，不再有小脾氣和父母爭吵；這一年，我們不再用幼稚把我們的青春揮霍！這一年，我們懂得了許多許多……

如果有一天，你發現媽媽的鬢旁有幾絲白髮；如果有一天你發現媽媽的臉上又多了一道皺紋；如果有一天，你發現媽媽老是咳個不停；如果有一天，你發現媽媽喜歡吃稀飯；如果有一天，你發現媽媽過馬路反應慢了；如果有一天，你發現媽媽不再愛出門；如果有這麼一天，也許說明媽媽真的老了。你留意過自己的父母嗎？你什麼時候真正感覺父母老了？

時光荏苒，我們在媽媽溫馨的撫愛中長大成人，媽媽總是把一縷縷溫暖及時輸送給我們，讓我們在紛雜的塵世中永存那份做人的品性，不失那份人之初的純真。也許，在我們這一生中，有許多人、許多事，經歷了轉身便會忘記，但在我們的心靈深處永遠不會忘記我們的媽媽，永遠不會因為歲月的流逝而消減我們對母親那深深的愛。因為親情在這世間，總是讓生活充溢著一份份平平常常但卻恒久的溫暖，親情是貫穿生命始終的。

有人說，世界上沒有永恆的愛。我說不對！母親的愛是永恆的，她是一顆不落的星。雖然我們過著最平淡的生活，母愛卻滲透在生活的一點一滴裡。不斷澆灌的情，是養育情；不斷傾注的愛，是慈母愛；不斷守侯的心，是母親心；不斷叮囑的話，是母愛話。

母親節到了，願親愛的媽媽健康快樂永幸福！

最真摯的祝福

剛剛無意間看到母親節的字樣，才發現明天就是母親節了，二十幾年來，好像還從來沒有特意去關注這麼個節日，即使有也只是打個電話問候下平安。其實我知道，母親她可能更不曉得還有這麼個節日了，一生都在默默的付出著，卻從來沒有奢望著自己能夠開開心心能過上這麼個屬於自己的節日。母親，我偉大的母親。

記憶中，母親給我最深刻的無非是她那燦爛的笑容，雖然皺紋早已佈滿額頭，但惟獨她的笑容卻依然美麗，我知道。不僅僅是笑容，母親永遠是天底下最美麗善良的女人。

很小很小的時候，總是喜歡跟在母親後面到處走，去集市，去農田，去廚房，我喜歡跟在母親的身後，看她做事，看她忙碌的身影。 後來上學了，每天回到家，總是會第一時間叫上一句「媽我回來了」，這時母親的笑容一下子映入我的眼簾，不管有多累，她總會用這種特定的表情代替所有的語言。

初中的一次考試，因為發揮不理想，名次一落千丈，當班主任老師要求我們必須讓家長去參加家長會時，我很猶豫，不知道這樣的成績怎樣面對一向充滿期待的父母。可我沒有選擇，母親最後還是去了。家長會上我一直低著頭，不敢正視母親的眼睛，我想母親的眼神一定充滿著傷心與失望。老師在念出我名字和名次的一刹那，我把頭埋得更低，更沉，仿佛這個世界，一切都在藐視自己，責駡自己。然而，當班主任老師讓母親站起來發言時，我驚呆了。母親的臉上掛著一竄竄笑容，慢條斯理的講述著，怎樣去面對一次小小的失敗，怎樣堅強的度過難關。母親的話語非常樸實，一語完畢，在場所有的父母，同學和老師都熱烈的鼓掌，那一刻我終於抬起頭，淚流滿面，這是怎樣的母愛，我有什麼理由不抬起頭，重新證明自己呢。

我是欠母親的，準確說是我們家都欠母親的。奶奶去世的那一年，我剛滿十歲，略顯懂事。那一年，父親在外地工作，姑姑遠嫁他鄉。臨終前，奶奶一直由母親照顧著。直到最後一刻，奶奶依然沒能見到自己的兒女，不是不想，實在是當時的環境太差了。姑姑趕回來時已經是第三天，一見面就跟母親抱成一團。母親太不容易了。至今我依然記得奶奶靈柩下葬的那天，按習俗我跟哥哥跪在她後面，送喪的隊伍抬著奶奶的靈柩往山上艱難的走著，母親則帶著我和哥哥一直不停的磕頭，伴隨奶奶到達最後的地方。

母親的一生都在不停的忙碌著，家裡的農活，不管是重還是輕，她總是會不停的做，不停的忙。有時候實在累了就稍微歇一會兒。我知道母親很累，可她從來都不說累的話，只有一家人坐在電視機前看電視時，我才發現，此時她才會閉著眼睛打個小盹兒。

十九歲那年，我獨自來到北方的城市求學，惟獨牽掛的還是母親的身體。每次打電話回去總能聽見母親說家裡一切都好不用牽掛的話。可天有不測風雲，那年的夏天，母親因為一次意外，幹農活的時候不小心從高處摔了下來導致脊椎骨折，住進了醫院。本來就一貧如洗的家顯得更加艱難了。上有八十高齡需要照料的爺爺，父親則必須守在病床前照顧，大哥在外地打工不能回去。也是那一年，我第一次自作主張，做了一個永遠也不會讓自己後悔的決定……見到母親的那一刻，她依然強忍著疼痛，一臉笑顏!

打工的生涯真的很艱辛，第一次真正體會到了什麼叫不容易。初出象牙塔，四面碰壁，心灰意冷。當接通電話的那一刻，我假裝在外面什麼都好，可母親還是聽出了端倪，我一下子變得吞吐。母親很平靜的說，如果覺得累就回家休息下，沒有過不去的坎，家永遠都是最溫暖的地方。回家短暫休息了十天後，再次來到上海，我選擇了踏踏實實，一步一個腳印，母親的叮囑永遠刻在了心裡，沒有過不去的坎。

後來的很長時間，一直都在遭遇著艱難，可我知道不能放棄自己，只因為愛在心中，心中的母愛一直都是前進的導航燈，不管任何時候，如何艱難。

母親節，再次送上兒子最真摯的祝福：願您安好!