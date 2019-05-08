第12屆西雅圖腦癌慈善步行 生命鬥士與家人朋友同盼終結腦腫瘤

文｜Tea

圖｜Chatrice Felix Beza及主辦機構

腦癌是一個可怕的名字，病患要繼續生存，不得不被迫成為生命鬥士； 病人家屬、好友眼見最愛與腫瘤抗爭，痛在心頭；腦癌逝世者親友終其一生緬懷摯親。不論他們是患者本人，還是病患家屬，他們均有一個共同願望：支持腦癌新研究，拯救更多腦癌患者，因此大家積極參與西雅圖腦癌慈善步行。



菲律賓裔腦癌康復者

與家族連續四年參與步行



超過40位 Chatrice 的家人、朋友，組成 Team Chatrice，參與5月5日在西雅圖中心舉行的一英里腦癌慈善步行。

2013年小兒子週歲生日後不久，36歲的Chatrice Felix Beza在某一個週日接到神經外科醫生辦公室的電話。醫生居然在非辦公日致電給她，不好的預感襲來。



Chatrice回憶道：「我父親的家族有動脈瘤病史，所以我有定期進行相關身體檢查。電話裡醫生告訴我必須盡快回診，後來我發現我並沒有動脈瘤，可是我的小腦卻有一個大腫瘤，須在一星期內動手術。」



2013年7月，Chatrice進行了一個六小時長的手術，移除小腦的大腫瘤。她說：「當時我的大兒子Demarco 五歲，小兒子Enrico剛滿一歲，我沒有其他選擇，腫瘤太大不適合採取其他治療，只能夠動手術將它切除。醫院為腫瘤進行活組織檢查，確認為第一級毛狀星狀細胞瘤（屬低惡性腫瘤），這類型腫瘤一般不會復發，手術兩個月後，我完全康復。」



2014年4月，相同的低惡性腫瘤再次找上Chatrice。醫生對Chatrice的第一級毛狀星狀細胞瘤復發感到相當困惑，因為它不如教科書的描述——「不會復發」。



Chatrice說：「兩次的腫瘤都屬於同一類型，雖然第二個腫瘤的體積不是太大，但我同意切除它。這一次我花了三個月時間休養，才能夠重回職場。」



2015年9月，腫瘤再度不請自來，Chatrice做了第三次腫瘤切除手術。她說：「第三次發現的腫瘤是第三級分化不良星狀細胞瘤，屬於惡性腫瘤，它大大衝擊了我和我的家人。我需要從新學習走路、練習說話，它也影響我的協調、平衡和細微動作。任何需要思考的行為都變得異常困難，我的大腦牢牢控制著我，它太強大了。」休假六個月的Chatrice必須回去工作，可是她花了整整近一年時間才真正痊癒。



第三次手術後，Chatrice還進行三個月的放射線治療，同時服用化療藥物帝盟多，後來又施行兩次伽瑪刀治療。Chatrice說：「治療的過程很辛苦，可是為了我的先生，我願意奮鬥，兩個年幼的兒子也很需要我！」



與腦腫瘤抗戰六年的Chatrice，現在已經重拾健康，每一天悉心演繹一位完美妻子和母親的角色，並且擔任一名專業的商業保險經理。達觀的Chatrice分享道：「我從來沒有質問神，為什麼患病的是我，這只會徒增煩惱。我是一個富有自信的人，集中精力對抗病魔才是我的選擇！」



堅定的宗教信仰和豐盛的家族愛，是Chatrice度過生命難關的最強後盾。她說：「永遠不要低估神和禱告的力量，在患病的時候我們特別需要頑強信念。我也獲得很多家人和朋友的奮力支持，我很感謝他們，沒有他們的愛，這場長期抗戰，我難以一個人完成。」



超過40位Chatrice的家人、朋友，組成Team Chatrice，參與5月5日（週日）在西雅圖中心舉行的一英里腦癌慈善步行。今年已經是Team Chatrice第四年參加，持續為瑞典醫療中心負責腦腫瘤研究及治療的 Ben and Catherine Ivy Center籌募經費，以期更多西北太平洋地區的腦腫瘤病患受惠。



病患華裔好友臉書募近3千善款



Lorna Chang的好朋友Kendra Kelly兩年前罹患腦癌，為了支持好友，Lorna連續兩年參加西雅圖腦癌慈善步行，並利用臉書籌款工具，目標募款$1500。



她在募款介紹中提及：「透過Ben and Catherine Ivy Center的努力和您的幫忙，我們將為腦癌病患取得長足進步。我們一起終止腦癌！」Lorna於41天內成功募得$2650。Lorna表示：「提高大家對腦腫瘤的認知也很重要！」

西雅圖腦癌慈善步行始於2008年，多年來為相關研究及臨床試驗，籌集超過550萬美元。今年的活動約2500人參加，比去年增加超過200人，其中包括147隊團隊，以隊伍力量籌措更多款項。



今年籌款目標為50萬美元，截稿前募得超過46萬美元。雖然慈善步行已完滿結束，但是有意幫助腦腫瘤研究發展的讀者，可以隨時登入www.braincancerwalk.org，或搜尋Seattle Brain Cancer Walk臉書專頁，進行方便快捷的網上捐款。



