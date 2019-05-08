舞台劇《雞女郎》溫哥華登場

(溫哥華消息) 溫哥華米豆劇團 (rice & beans theatre) ，將於5月24日至6月7日在溫哥華市中心的Annex劇院公演舞台劇Chicken Girl(雞女郎)。

舞台劇Chicken Girl (雞女郎) 的劇情描述女主角雞女郎在炸雞店工作，進入了一個超現實旅程，追尋她的叔叔兼炸雞店老闆陳先生某天突然失蹤的背後原因，以及她自己在這宇宙的角色。

一個想家的星系搖滾明星正在努力與疏遠她的家庭和解。 一個焦慮不安的潛艇艇員招募一隻像人的貓來解決問題。 當我們思考家庭，文化身份和我們存在的觀點時，三個神奇的世界在我們眼前相互交織，交織多種語言對話，華麗的搖滾數字和特殊的海洋瑣事。 舞台劇Chicken Girl是對生存意義的反思，是提升希望的咒語。

身兼Chicken Girl的編劇及導演的陳嘉昊(Derek Chan) ，原來是在香港出生長大的，而Chicken Girl 的故事靈感來自他童年時在香港的回憶，他說 : 「那炸雞店其實是在美孚新邨的街邊檔，有點像大排檔，可能已不存在了。我小時候住在荃灣，去炸雞店是因為嫲嫲生前住在美孚。爸爸退休前在樂富的一間小學教書，所以當雙親早上上班時，會順路留下我給嫲嫲照顧。然後我爸下班時接我回家，有時會帶我去橋底的炸雞店。這大概是一九八八、八九年的事。」

他繼續說:「我離開香港已有十五、六年多，隻身在外地嘗試追尋藝術事業，寫Chicken Girl時當然懷念香港。眼見香港近來極大的轉變，其實有點怕現在回家，可能已面目全非，我怕我記憶中的香港早已不再存在。」

他解釋說 : 「當我寫劇本時，是把自己的不同經歷融合，可能是我處於香港和溫哥華之間的經歷影響我寫的戲劇中的環境，人常在尋找失去的家、記憶和語言，卻在過程中找到了。」

談到這舞台劇的主題，Derek說: 「Chicken Girl這部戲，其實都不算是甚麼喜劇收場，但劇裡不少笑點都是為各位跟我一樣明白中文和英文的移民而設。雖然每個角色的旅程都包含着不同的掙扎和悲哀，但我寫這劇本的過程中明白到，即使在現實中或心靈上受到怎樣的痛楚，生命中總有希望，所以劇中包含着幻想及色彩。可能算是有笑有涙吧？我想各位觀眾明白，無論是精神困擾還是生活煩惱，任何事總有出路。將Chicken Girl放在我的幻想世界，就是想為觀眾從一個比較安全及人性化的角度去滲入此劇的主題，一起開始旅程。」

舞台劇Chicken Girl將混合粵語、英語和韓語演出，Marguerite Hanna 飾演搖滾明星，製作人 Pedro Chamale 飾演潛艇艇員，女主角雞女郎由華裔演員Amanda Sum 飾演，曾在李安導演的電影中演出的前溫哥華市議員黎拔佳在這齣舞台劇中演炸雞店老闆陳先生。

溫哥華米豆劇團 (rice & beans theatre) 於2010年由陳嘉昊(Derek Chan) 和他的夥伴智末利 (Pedro Chamale) 一起創辦，兩⼈以聯合藝術總監的⾝分為劇團創作及監製，至今已超過九年。(圖片攝影: Emily Cooper)

舞台劇 《雞女郎》

日期：5月24日至6月7日

地點：ANNEX

823 Seymour St., Vancouver BC

網頁：https://tickets.theatrewire.com/shows/chicken%20girl/events