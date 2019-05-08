華州成國家清潔能源運動領導者 英斯利簽署2045年前零碳電力法案

（編譯Zita）週二，州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）簽署了一系列法案來應對氣候變化，旨在通過立法於2045年前成功擺脫華盛頓的化石燃料發電網，此舉使本州成為國家清潔能源運動的領導者。現時，綠色議程的其他部分現已納入州法律，包括為大型新建築物制定新的能源使用保護標準、要求新的電器效率標準，和逐步淘汰用作製冷劑的「超級污染物」—氫氟烴。



「現在開始宣揚出去：華盛頓州正在努力應對氣候變化……已經很長一段時間了，」英斯利說，他在南西雅圖的雷尼爾遠景（Rainier Vista）住宅開發項目的公園裡簽了五項法案 。即使這些法案已被通過，華盛頓可能仍未達到州法律規定的排放目標。



英斯利最初希望他的立法議程能夠實現這一目標。 但立法者並未批准一項清潔燃料標準，該標準要求不斷減少汽油和其他運輸燃料的碳污染。 根據州長工作人員的預計，該提議將在2035年目標所需減少的1800萬噸國家溫室氣體排放量中占430萬。但是，作為一個整體，一攬子計劃是英斯利的一次重大勝利。作為一位長期清潔能源的傳播者，他在競選2020年的民主黨總統候選人提名中，將解決氣候變化成為聯邦政府的第一要務。



在法案簽署期間，英斯利對總統唐納德特朗普近日的評論—他稱氣候變化是一個騙局，並指風力發電機的聲音導致了癌症。—輕描淡寫地回應：「風力渦輪機不會導致癌症，他們創造就業機會。」



民主黨初選投票人告訴民意調查機構，氣候變化是2020年大選中的一個關鍵問題。對於全球變暖災難的科學預測越來越嚴峻，這局面可能導致100萬種物種的死亡。可是到目前為止，這種關注並沒有轉化為對英斯利的大力支持，英斯利在國家和早期的初選州民意調查中始終處於最低點。



在華盛頓，英斯利的國家氣候議程在2018年中期選舉得到大力的支持，並加強了民主黨在州議會中的多數席位。英斯利稱清潔權立法—參議院法案5116—是通過立法機關氣候變化議程的基石。 支持者希望它將在運輸中發揮更大的零碳電力作用。



法律規定公用事業公司在2025年前終止依賴煤炭，以及2045年終止使用天然氣發電。 新能源標準將對投資者擁有的公用事業產生重大影響，普吉特海灣能源公司（PSE）為超過110萬電力客戶提供服務，2017年將近60％的電力來自煤炭和天然氣。



對PSE來說，這意味著他們必須結束對蒙大拿州科爾斯特里普（Colstrip）一家大型燃煤電廠長達數十年的依賴。四分之二的電廠基地將於2022年7月關閉，PSE曾預測將在2030年初停止從其餘兩個基地獲取電力，並暗示計劃文件表明這情況可能更快發生。隨著新的立法，PSE必須在六年內完全停止對科爾斯特里普電廠的依賴。

