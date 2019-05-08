親愛的西雅圖業主　不要忘記申請您的許可證

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買房是人生重要的里程碑，也是一個重大投資。如果您作出錯誤決定，可能損失慘重。

位於表爾威（Bellevue） 的GC Square USA，是一所全方位服務的建築和設計事務所。她們規劃無數大西雅圖地區和加州的住宅和商業項目，例如華盛頓廣場飯店（Washington Place Hotel）、塔科馬萬豪飯店（Tacoma Marriott Hotel）、西雅圖房屋管理局重建可負擔住宅Yesler Terrace計劃等。除了建築和室內設計工作，她們也為客戶處理購房或購地的可行性研究，並進行視覺識別設計。





公司創辦人Jing Li和建築師Yang Liu，為一眾西雅圖業主深度分析買房注意事項，展現她們豐富的市內建築和設計法規專業知識。



她們發現一個大問題，很多屋主不知道需要許可證重建房子，而導致建築違章。



Liu說：「我們希望鼓勵屋主了解市政府的建築許可證，不要嘗試鑽法律漏洞。」各種建築工程有不同類型的許可證，例如建築、消防監管、機器許可證。她們強烈建議屋主重複檢查市政府的許可證網站。除了許可證，建築物審查也確保所有事項遵從市政府的建築法規。



此外Liu和Li提醒西雅圖首次置業的屋主，必須核對他們的房子是否坐落在關鍵環境區域（Environmentally Critical Area，ECA），例如濕地可以保護水質，並提供野生動物和魚類棲息地。她們解釋有時候這類區域可能鮮為人知，因此向專業人士諮詢或利用網路資源，如網路地圖工具至關重要。ECA法規可以大大限制房屋的發展。



最後她們推薦屋主施工前，與專業人士詳細討論，好讓工程從一開始便合法、正確，大大減少修正錯誤的金錢損失。



買房可能遇上許多挑戰，可是當您處理合宜，您將會獲得一輩子的滿足感！

