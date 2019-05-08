還在吃包裝螺螄粉？西雅圖國際區已有首家螺螄粉店！

文｜Tea

圖 | Zita Lam

早在兩、三年前包裝螺螄粉已經紅遍網購平台，一眾網紅的試吃視頻、開箱文，吸引許多網民紛紛嘗試，不少人更從此愛上螺螄粉。西雅圖首家螺螄粉店——回香苑的老闆Ben，正正是其中一個螺螄粉粉絲，並決心將柳州滋味複製到中國城國際區！

親自前往柳州取經 調配自家風味螺螄粉



Ben品嚐包裝螺螄粉後，深深觸動他的靈魂，決定在西雅圖開設第一家的螺螄粉店，讓西雅圖老饕可以嚐到每天新鮮製作的鮮、香、酸、辣、爽螺螄粉。



Ben與師傅們特地飛到柳州，遍嚐當地螺螄粉，最後研發出不論老外，還是柳州同胞也喜愛的螺螄粉。他們的螺螄粉湯底以豬骨、田螺及20多種廣西香料藥材熬製約四小時，配搭酸笋、酸豆角、豆腐皮、花生、木耳、青蔥和時菜。

（圖：Zita Lam）

老闆娘Winny表示：「柳州當地的螺螄粉會更酸，我們沒有加入太多的醋，主要以酸笋和酸豆角帶出酸味。」



「招牌螺螄粉」包括脆皮（廣東燒肉的薄片版本）、叉燒（比較像日式叉燒，而不是廣東的蜜汁叉燒）、滷蛋和豬腳（經油炸的豬腳，外皮酥脆、內裡軟綿，更富口感）。



「招牌螺螄粉」（圖：Zita Lam）

「招牌螺螄粉」的脆皮是廣東燒肉的薄片版本（圖：Zita Lam）



「原味螺螄粉」（圖：Zita Lam）

「經典桂林米粉」包含脆皮、叉燒和鹵蛋，隨麵還有一碗熱湯讓你依據乾濕的喜好拌食。（圖：Zita Lam）

「經典桂林米粉」—加多少湯自己控制。（圖：Zita Lam）

特愛麻和辣、不愛酸的記者反映，湯底的酸很順口，加入店家豪華秘製辣醬（含蝦米和瑤柱），格外香口，建議愛辣人士可以直接點2或3級辣，因為原味螺螄粉的辣度挺溫和的。

加上一點秘製辣醬，讓這碗螺螄粉更加惹味。（圖：Zita Lam）

Ben再分享道：「我們的米粉以純老米製造，沒有添加額外的東西。」一瞥可能以為是米線，可是比米線略粗一點點的米粉，卻比一般米線更爽口。



米粉爽口彈牙 （圖：Zita Lam）

大家還可以加配額外的配料，例如豬耳、豬肚、雞腳、鴨腳、鴨翅等。Ben說：「這些配料也是很好的下酒菜，待我們正式拿到酒牌，週五、週六會稍稍延長營業時間。」

高格調嚐螺螄粉



從前柳州螺螄粉都是街邊小吃，在回香苑大家可以置身寬敞典雅的中國風用餐區，舒適地品嚐螺螄粉。



大家去粉麵店，一般不會太在意店家是否提供高質素的茶。可是Ben的本業是經營茶行，很講究茶的品質，因此回香苑奉上的茶都不是便宜貨，他們採用的是來自台灣的人參烏龍茶。



回香苑裝潢雅緻，給人一個舒適吃麵的環境。（圖：Zita Lam）

Winny坦白地說：「雖然茶的名稱是人參烏龍，但是不含高價人參。這款溫性茶，不傷腸胃，很適合與螺螄粉一同食用。」他們的人參烏龍茶，入口有淡淡花香，讓不少食客誤以為是桂花茶或茉莉茶。



精緻店舖裝潢和高質素的人參烏龍茶，賦予西雅圖第一家螺螄粉店不一樣的格調！

（圖：Zita Lam）



回香苑同時供應桂林米粉、各式油炸小吃（甚至可以找到章魚小丸子）、牛腩飯、珍珠奶茶系列等。



地址：514 S King St, Seattle, WA 98104

電話：（206）485-7189

營業時間：11am-9pm









