中國訪問學者楊艷李羚　華州兩場中西融合表演會

文｜Tea

圖｜Carl Rosser

在壯嚴的演奏廳，楊艷老師穿上粉紅立領鮮紅刺繡灰薄紗晚裝長裙，古典優雅；身穿及膝寬袖金色刺繡晚裝的李羚老師，時尚知性。楊老師和李老師是來自南京曉莊學院（簡稱曉莊師範）的音樂系副教授，現正於華州埃倫斯堡的中央華盛頓大學進行為期一年的學術交流。5月11日（週六）晚上，二人於中央華盛頓大學的演奏廳，分別舉辦一場個人音樂會，在華州校園展示「國風西韻」——中式音樂與西方樂章的融合。

楊艷老師古箏演奏

楊老師的專業是古箏，過去二十年專注於培訓古箏教師，並不間斷地進行古箏演奏。是次在華州以中西互融為題的表演會，兩位老師早於南京時已經開始構想，慢慢累積演出曲目。

楊艷老師（前）特地從中國帶來古箏，李羚老師幫忙伴奏兩曲——《戀春風》與《望秦川》

楊老師的一小時古箏表演，共彈奏七首樂章，其中《鐵馬吟》、《伊犁河畔》、《天空之城》和“Remember Me”最值得關注。楊老師解釋：「《鐵馬吟》是一首模擬古琴的樂曲。古琴與古箏有相似的地方，但兩者的音色還是有些不同，古琴會更古樸，古箏相對來說較現代一點。鐵馬其實是屋簷下掛著的鐵片，樂曲描繪的是隨風而響的鐵馬聲調。」

楊老師演奏的《伊犁河畔》多以新疆手鼓伴奏，但中央華盛頓大學並沒有新疆手鼓，楊老師說：「系上有一位同學會非洲鼓，她幫我進行伴奏——以非洲鼓伴奏，與新疆手鼓效果相仿。」

《天空之城》是大家耳熟能詳的日本動畫樂曲，以古箏演繹卻另有一番風味。楊老師道：「利用古箏彈奏外國音樂，轉調方面較困難，需要運用特別技巧，而且對樂曲的編配要求更高，但是只要多加練習，古箏還是可以彈出美妙的外國樂曲。」

古箏演奏會的結尾曲是一首西方音樂——“Remember Me”，楊老師分享：「我希望觀眾能夠記住中國音樂，便以此曲作結。」楊老師的“Remember Me”特色是以古箏演奏的同時，還有鋼琴和吉他合奏，完美體現中西樂器的相輔相成！

李羚老師鋼琴獨奏

李羚老師的鋼琴獨奏

經過古樸典雅古箏樂韻一小時的熏陶，觀眾進入當晚第二場音樂會——李老師負責的鋼琴獨奏，演奏曲目共六首，包括西洋古典音樂和中國鋼琴樂章。

李老師簡略介紹：「這次表演會上最具代表性的西方鋼琴樂曲，必定是巴哈的《C小調觸技曲》（BWV911），此曲長達十一分鐘，需要高技巧演繹。」巴哈作品在中國一向不大普及，李老師花了近一年時間編著《巴哈初級鋼琴曲集：大音符故事彩繪版》，以趣味故事形式吸引兒童學習巴哈優秀作品，去年秋天在中國出版後獲得不少好評。

《皮黃》是李老師彈奏的中國樂曲之一，這是一首富有濃厚京劇元素的鋼琴作品。李老師希望透過《皮黃》，讓外國人對京戲有一點概略印象。

李老師說：「選曲的時候，我特別想家、想念中國，所以表演尾聲演奏《中國之夢》夢回中國。」她解釋：「《中國之夢》以鋼琴聲調模仿漢族傳統樂器——古琴和編鐘，套用中國經典《周易》天人合一概念，帶出中國從華夏遠古文明到鴉片戰爭的滄桑巨變，再到新中國的復興崛起並展望未來。」

李老師擁有二十多年鋼琴教學經驗，曾主編多本中國出版的兒童鋼琴曲集，同時擅長古琴、古箏、簫和長笛。

中美音樂教學交流

兩位老師表示，她們來美交流八個月，舉行了三場大型音樂會，這是中美學術界的一大不同。二人分享道：「在中國沒有硬性規定教授定時舉辦公開表演，我和同事間會彼此聽課交流，較少音樂會互動；美國教授則是每一學期舉行最少一次表演會，讓老師和學生互相學習切磋。」

李老師很欣常美國音樂系學生不但具有熟練的音樂演奏技巧，而且能夠流暢自信地演講，她說：「在中國，學生一般只在特定節慶和畢業禮，才有一小節時間演出，不大有機會舉行個人音樂會。演講機會更是寥寥無幾，偶爾公開講話，學生難免怯場。回國後，我會為學生創造更多校內外表演和演講的機會。」