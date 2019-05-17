加拿大第二屆《中國書法日》 溫哥華盛大舉行

(溫哥華消息)加拿大海派書畫院主辦的第二屆加拿大《中國書法日》，將於五月十八日在溫哥華拉開序幕。

眾人矚目的第二屆加拿大《中國書法日》，正在緊鑼密鼓進行中，最值得稱頌的當屬加拿大海派書畫院創始人姚繼良老師，移民至溫哥華至今十餘年，「弘揚展示國粹，傳承分享書畫」，風雨無阻，不懈餘力，默默無聞的十載如一日，為公益事業默默耕耘。

多少個寒來暑往，每個月的第二個週日，已經成為姚老師夫婦的固定公益行動日，即書畫點評日，既使在大雪紛飛，暴雨狂風的日子，姚老師夫婦也從未間斷過一次書法點評活動，「書畫點評日」已經成為廣大書畫愛好者的固定活動日。同時成功舉辦八屆姚繼良師生展。

每年的五月份是大溫哥華地區的多元文化月，充分體現了加拿大多元文化的色彩，加拿大海派書畫院在此期間所舉辦的~加拿大《中國書法日》也即將成為政府及大眾所公認的又一公益活動日，為多元文化增添色彩。

2018年5月，由加拿大海派書畫院主辦的第一屆加拿大《中國書法日》這一公益活動，盛況空前，好評如潮，引起了極大的反響和轟動！業內專家、學者從全球各地發來的的賀信以示祝賀，加拿大海派書畫院為推動多元文化月的多元文化工作做出了極大的貢獻，得到了市政府的褒獎與支持。

2019年5月，在市政府的支持和推動下，加拿大海派書畫院今年的推出的主題為「共同參與，傳承國粹」，加拿大海派書畫院將繼續為多元文化月傾情奉獻，貢獻自己的一份力量。

加拿大《中國書法日》今年與去年的不同之處是：將融入更多的多元文化的元素，適合更多的不同年齡段的各個族裔的友人們參與《中國書法日》的分享與展示，另外，就「中國書法」的特有元素，如：筆、墨、紙、硯等等，特地設立了不同的工作坊, 以滿足各個年齡段的不同需求和學習、練習以及對中國書法文化的理解，加拿大海派書畫院在今年還增設了抽獎活動環節，使到訪者們在習練書法的同時，可以獲得意外驚喜。

一如既往，加拿大海派書畫院會的加拿大《中國書法日》公益活動，將為多元文化做貢獻，為連接各個族裔的多元文化搭建文化交流之橋樑，是一場文化盛典。

加拿大第二屆《中國書法日》

日期：2019年5月18日下午1:30pm-4:30pm

地點： #100- 7700 Minoru Gate, Richmond, Richmond library Performance Hall