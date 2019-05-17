最新調查發現　西雅圖年輕居民對本市充斥不滿

（編譯Tea）總部在丹佛的市場調查公司The Langston Co. 於今年發表《千禧世代城市評分》的調查發現，西雅圖年輕居民對本市充斥不滿。人口統計學家暨公司合夥人湯姆安德森（Tom Anderson）解釋，該調查不同於典型城市排名——簡單地把一連串數據加起來、歸納結果。



安德森說：「有太多胡說八道的最佳城市排名，他們都非常膚淺。」



取而代之，安德森希望聆聽城市居民，如何看待所居城市的不同生活面向。因此他與投票公司Centiment合作，於22個大城市，就廣泛題目訪問三千名年輕成年人（年齡介乎21至38歲）。每一道題目，受訪者以1至10分表達滿意程度。



安德森強調：「我們不是衡量某城市的客觀真相，而是測量自願受訪者的個人滿意程度。」



當調查傾向個人感覺，西雅圖與其他大城市的比較是如何？結果並不樂觀。 該調查聲稱的城市「價值」，西雅圖整體評分為倒數第五。這代表年輕人對居住在西雅圖的負面態度遠大於正面。

部分題目受訪者給予低評分，一些西雅圖居民可能易於理解。但對於其他人，年輕人的不滿足與事實並不相符。



例如西雅圖交通雖然不是十分理想，但是受訪者給予「最差」評分卻未必合乎實情。不是根據最近《INRIX交通評分》——西雅圖被評為第六位最擁擠的城市。可是本市年輕居民的交通評分，輕易地成了一眾城市中最差的，有23%低於調查平均。眾所周知洛杉磯高速公路的堵塞，但是洛杉磯年輕人與西雅圖年輕人對比，前者對交通阻塞表現相對平靜。



通勤時間同樣出現上述情況。西雅圖排名再次在最後，市內年輕人廣泛地認為西雅圖遜於其他城市。然而根據近期 戶口普查資料，西雅圖都會區的平均通勤時間為31分鐘——不是很好，但不是最壞的。即使紐約通勤時間是最差的——37分鐘，該市受訪者也給予較高的滿意程度。



另一個例子是生活成本。居住在西雅圖的確昂貴，受訪者給予低分尚算合理，可是與舊金山評分相同，似乎有點誇張。根據近來的《生活成本指數》，兩個城市的生活成本並不能相提並論。在調查裡，西雅圖年輕人對本市生活成本整體滿意度為眾多城市中最差的，分數比舊金山再低一點。



一般而言，西雅圖的大眾運輸和可步行性被視為非常好。可是該調查顯示，西雅圖年輕人給予本市大眾運輸評分僅倒數第二位，落後於一眾須以車代步的城市，客觀而言他們的大眾運輸系統比西雅圖更差，如鳳凰城和沙加緬度。



儘管網站Walk Score不斷地將西雅圖列為首十名可步行城市，但是本市年輕人卻給予低於平均的分數，甚至低於北卡羅來納州夏洛特——Walk Score評分為美國第四位低步行性的城市。



調查還包括受訪者對不同類型本地稅項的滿意程度，本市年輕人同樣給予低於平均的分數，包括所得稅（儘管華州沒有所得稅）。西雅圖年輕人對不存在的所得稅的不滿程度，更高於紐約受訪者——除了州稅外，紐約人還要支付所得稅。



許多西雅圖年輕人表達他們對華州高遞減稅系統的不滿，特別是高昂的銷售稅。調查裡面其他五個不含所得稅的城市——三個位於得克薩斯州，兩個在佛羅里達州，出現與西雅圖截然不同的結果，他們是首五個所得稅滿意度最高的城市。西雅圖排行第十二位。



西雅圖在許多經濟表現和品質生活的排名均位列前茅，安德森嘗試解釋西雅圖於是次調查的糟糕表現。他說：「這是我個人的假設，西雅圖的千禧世代非常先進，他們對於居住的城市應該如何，擁有很高的標準。」他進一步說明：「如果是這樣的話，他們的高標準沒被實現，因而我們可以看到在很多方面，年輕人對西雅圖抱持低滿意度。」



該調查在少數方面，西雅圖還是有高評分的，包括與職業相關的事情。此外進入大自然，位列第二高分；第三高分的是西雅圖的運動團隊。整體而言在所有正面項目，西雅圖的排名落在中間位置——調查稱為「優勢」。可是由於高生活成本，西雅圖的總分跌至倒數第五。



除了生活成本 、交通運輸系統和稅項獲得低分外，本市受訪者對於社交環境評分同樣惡劣，如居民友善程度及容易認識新朋友。該調查最佳表現城市為休斯頓、達拉斯和亞特蘭大，全部位處南方，相對西雅圖擁有明顯較低的生活成本。

