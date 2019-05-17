【熱播電影推介】

紀念品：第一部分

The Souvenir: Part I



類型：劇情 / 愛情 / 懸疑

導演：瓊安娜·霍格

上映時間：2019 年 5月17日

影片講述一個年輕、有野心的電影學生(Honor Swinton Byrne 飾)和一個有魅力的神秘男人(湯姆·伯克 飾)開始了她的初戀，她嘗試將現實和虛構分離開，違抗過度保護的母親(蒂爾達·斯文頓 飾)，而這段關係正危險地接近摧毀她的夢想。

【新劇推薦】

鳥姐妹的反差生活

Tuca & Bertie



類型：喜劇 / 動畫

頻道：Netflix

首播時間：2019年5月3日

《鳥姐妹的反差生活》是一部喜劇動畫劇集，講述了兩個 30 多歲的鳥姐妹之間的友情故事。她們住在同一間公寓中，圖卡（蒂凡尼·哈迪斯配音）是一隻驕傲自大、無憂無慮的犀鳥，而伯蒂（黃阿麗配音）是一隻焦慮不安、整天做白日夢的夜鶯。

這部劇集由麗莎·哈諾瓦爾特（《馬男波傑克》）擔任創劇人，第一季共 10 集。哈諾瓦爾特與拉斐爾·鮑勃-瓦克斯伯格（《馬男波傑克》）、諾埃爾·布賴特（《馬男波傑克》《老友記》）、史蒂文·A·科恩（《馬男波傑克》《兩兄弟》）、蒂凡尼·哈迪斯和黃阿麗共同擔任監製。

【新專輯推薦】



《 路過人間 》 鬱可唯

風格：流行

廠牌：華研國際

發放日期：2019年5月3日

走過無數比賽與實境秀、沉澱歷年專輯與影劇原聲，鬱可唯在歌唱中不停精進自我，總在入歌時同時入心，在許多歌曲中她談情說愛，在許多原音中她將情節娓娓道來，專注做好唱頌故事的歌者。受網友封為『OST女王』的鬱可唯 ，加盟華研後推出首張風格音樂作品【路過人間】，適逢出道第十年，擅長以無瑕聲線唱述故事的她，選擇回首過往的生命與歷程。這次她選擇省思與感同身受，也分享周遭人們的情緒喜憂，依傍十種情感及人生樣態，邀請音樂圈、影視圈的好友、前輩與工作夥伴，共同製作這一張最貼近鬱可唯心靈的音樂作品。



