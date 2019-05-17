華州立法者採取措施解決住房危機和無家可歸問題

（編譯Zita）由於住房危機已經蔓延到西雅圖之外，華盛頓的立法者今年採取措施刺激建設和改善法律以防止租房者陷入無家可歸的局面。他們通過法案旨在減少迫遷的情況，它要求房東需要給予租戶更長的搬遷通知。立法者批准了一些建議，使開發商能夠更容易地建造共管公寓，並讓城市建立小型社區，並鼓勵更多的密度。

新的2019-21州資本預算為住房信託基金提供了1.75億美元，用於建設或維護負擔得起的住房單元。但由於西雅圖的無家可歸危機仍在繼續，租金和房價上漲超出了普吉特灣和整個華盛頓，立法者承認仍有許多工作要做。

由參議員帕蒂庫德勒（Patty Kuderer）贊助，參議院5600號法案將驅逐通知期限由三天延長至兩週，並禁止因不支付其他費用而驅逐。這法案上週由州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）簽署，並為法官提供了新的權力，允許他們根據租戶的善意付出等因素暫時停止驅逐。

與此同時，立法者通過眾議院法案1582—它將增加房屋公園租戶的搬遷期限從目前的五天到14天。立法者還批准了法案1462，要求房東在房屋被拆除或發生重大變化時，給租戶提供120天的書面通知。

民主黨人在房屋信託基金中吹捧新資金，該基金向地方政府、住房管理部門、非營利組織和聯邦政府認可的部落等實體提供貸款和補助金。

立法者通過了至少一項可能有助於這方面的法案。參議院法案5334改變了圍繞公寓的責任法律，開發商已經說這些法律阻礙了這些單位的建設。立法者還批准了法案1923—鼓勵人口在20,000或以上的城市增加密度，例如允許附屬住宅單元或在輕軌站附近建造多單元住房。

英斯利上週簽署了參議院法案5383，是共和黨去年推出的住房建議之一，將允許城市起草管理小房子社區創建的法令。英斯利的政策顧問吉姆鮑姆加特（Jim Baumgart）表示，儘管今年取得了進展，但在無家可歸和住房負擔能力方面仍需要做更多工作。他說，這包括幫助當地社區連接下水道，這可能是一個昂貴的過程。