西雅圖多家口碑東亞美食　同時匯聚華大台灣夜市

文｜Tea



大西雅圖地區早已進駐許多台灣知名餐飲連鎖店，也有不少口碑極佳的東亞滋味餐廳，可是他們遍佈東南西北，即使有開車的讀者也未必通通嚐遍，更不要提沒有車的學生和居民。5月11日（週六）一年一度的華大台灣夜市，一次滿足入場人士的東方味蕾，廣邀多家提供東亞美食的名店坐鎮。



夜市精髓手搖杯 一芳現身華大夜市



一如以往，各個美食攤前均出現人潮（圖：TSAUW）

第19屆華大夜市有更多商家參與，今年超過30攤東亞美食可供選擇！去台灣夜市手搖杯必不可少，西雅圖幾家好喝茶飲店均有參與是次活動，包括Seattle Best t Tea、Sharetea、The Moo Bar等。



最觸目一定是一芳台灣水果茶。上月初剛落戶林伍德的一芳，5月17日（週五）及18日（週六）12pm將於5000 University Way NE, Suite C試業，但是親臨華大夜市的老饕卻可以搶先在一芳華大分店試業前，率先品嚐知名的「一芳水果茶」。



華大夜市開始約一個半小時，西雅圖一芳老闆Elaine Song向記者表示：「我們準備的300杯一芳水果茶已全部售罄，希望華大分店可以盡快送來新一批的一芳水果茶。」



東亞甜品吃過夠 推貝爾維尤鮮製千層蛋糕



華大夜市的東亞甜品選擇非常多，每一攤都有長長的人龍，可惜記者胃不夠深，只能選擇最有興趣的來品嚐——爆漿珍珠奶茶車輪餅和千層蛋糕。



台灣學生會成員幫忙指示各攤位的隊尾（圖：TSAUW）

2016年華大心理學系日裔畢業生Ayumi Sakiyama與另一位女性朋友，共點了三份爆漿珍珠奶茶車輪餅，她說：「朋友在別的店吃過珍珠車輪餅，她說很好吃，所以我們點了三份。我們六點付款，店員跟我們說十分鐘後回來取，可是半小時過去，我們還沒有拿到車輪餅。今年夜市的食物攤種類增加許多，人潮也比幾年前更多，所以我可以體諒車輪餅店家的處境。」



記者對珍珠車輪餅有過高期待，結果卻有點失望——不嗜甜的記者居然覺得味道有點偏淡，餡料沒有讓人很驚艷，珍珠也不大Q彈。



華大夜市有兩店家提供千層蛋糕——O Dessert和Blackbird。聽聞一些居住在貝爾維尤市中心的台灣朋友讚賞Blackbird的千層蛋糕，所以早已鎖定她們的千層蛋糕，果然沒有讓人失望！



年輕的Blackbird老闆Dora Xia分享：「雖然我們有製作團隊，可是為了確保質量，今天我們出售的所有千層蛋糕和盒子（甜點）都是我一個人、兩天不眠不休製作的。」位於貝爾維尤的Blackbird提供七款不同口味的千層蛋糕，Dora為夜市活動製作了其中四款最熱賣的口味，包括抹茶、芝麻、伯爵及巧克力。



華大夜市App首度登場







籌辦華大夜市的台灣學生會（TSAUW），今年首度推出「華大夜市App」，內容有美食攤地圖和攤位菜單等資訊，方便參加者更有效率地尋食！



這款iOS App由華大夜市市場總監Kelden Lin在兩星期內利用約15小時一手包辦，他說：「每年夜市攤位的等候隊伍都非常長，有些時候參加者可能排錯隊，隊末的人也看不清楚攤位的菜單和價錢，因此我決定設計一個App，方便大家搜尋相關資訊。」



Kelden再分享：「設計App的主意來得有點晚，所以製作時間有點緊迫，我還算滿意成果，但是來年的App相信會更完善。如果資源許可，或許明年會推出Android版本。」



當晚美食攤位豐富，可是記者只有一個胃，不能品嚐更多心心念念的台灣味、日本味，不知道將來華大台灣學生會會否考慮打破僅一天的華大夜市傳統，改為舉辦兩至三天的夜市活動？



台灣學生會主席Ann Ni回答：「不少同學曾經提議舉辦更多天的華大夜市，雖然我們很想辦超過一天的夜市，可是基於活動資金和人力，我們不大能確定之後是否可以落實。」

