西雅圖考慮放寬附加寓所單位限制

（編譯Tea）5月13日（週一）的法律裁決，為西雅圖市議會考慮放寬後院小屋及「岳母公寓」——又稱附加寓所單位的限制開路。

西雅圖的潛在環境變更審查是足夠的，副聽證官芭芭拉•戴克斯•埃利希曼（Barbara Dykes Ehrlichman）決定駁回社區組織的法律挑戰。

市議員邁克奧布萊恩（Mike O’Brien）幾年來著手放寬附加單位規定，形容附加單位為增加密度的溫和方案。

後院小屋是獨立的結構，而岳母公寓則建於房子內。市政府自1994年允許岳母公寓，後院小屋則由2010年開始准許。

根據奧布萊恩的建議書，西雅圖將允許小屋及岳母公寓建於同一土地；將不再要求附加單位備有私人停車場；將不再要求附加單位業主居住在內。

小屋將被允許建於較小的土地，建有小屋及岳母公寓的土地，由可供8名非親屬居住，增加至最多12名非親屬。

此外西雅圖將變得竭力地限制新獨立屋的面積。例如新房子所在土地佔5000平方英尺，市政府將限制房子地面建築面積為2500平方英尺，但不包括岳母公寓的空間。

奧布萊恩說，他希望鼓勵業主增建附加單位，而不是以豪宅取替較小和老舊的房子。

奧布萊恩週一表示：「我非常興奮。」他就裁判指：「這代表議會可以提前至夏季修改政策，提供渠道給更多市民建築後院小屋。」

去年十月，西雅圖發表一份環境影響聲明，概述奧布萊恩計劃如何影響交通、公共事業、社區外觀、住房，並指出如何減少計劃的負面影響。同時影響聲明提及，該改變使西雅圖更可負擔，並減少拆卸舊房子。

影響聲明也指出，在該計劃下西雅圖將在10年內增加約2500個附加單位，可預見減少拆毀約500間房子。

安妮皇后社區理事會（Queen Anne Community Council）對決定表示質疑，指聲明內容不充分。該組織聲稱改變可能增加中產階級化，引致更多樹木被砍伐，並加劇停車問題。

該安妮皇后組織曾贏得較早前與附加單位相關的挑戰，但是戴克斯•埃利希曼在週一支持市政府。戴克斯•埃利希曼指，奧布萊恩計劃是否能夠幫助西雅圖應該由議會討論，而不是由她決定。

副聽證官寫道：「部分立法提案特點具開創性，這不可能知道上訴人聲稱的負面影響，將不會發生、部分實現，還是全部成真。」

「市政府已付出徹底及值得讚美的努力，提供關於潛在影響的必須資訊給政策制定者。」

安妮皇后社區理事會的土地使用主席馬丁卡普蘭（Martin Kaplan），並沒有即時答覆評論請求。

市長詹妮‧德肯（Jenny Durkan）加入奧布萊恩，歡迎該裁決。「我們需要使用任何在工具箱的工具，增加房屋供應，包括破除屋主建築更多後院小屋及姻親單位的障礙。」

一些批評者認為刪除業主佔有規定可能導致發展商拆毀舊房子，並以昂貴出租單位取代。德肯表示她希望幫助業主及租客，而不是發展商，她補充：「我們會繼續聆聽社區——如何可以最佳地向前發展——的意見。」

