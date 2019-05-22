一芳華大店試業　街頭採訪　食客好評如潮

文｜Tea

圖 | Tea, Narisa

早幾年快速掘起的台灣手搖杯新星——一芳，大概華人圈無人不識。雖然四月初林伍德店早已開幕，但是對住西雅圖市中心、沒有開車的記者來說，還是有點距離，所以一直沒有去品嚐。終於一芳華大店於5月17日試業，記者在上週六進行街頭訪問，聽聽一眾年輕食客的一芳體驗（當然還有親嚐）！

一芳水果茶 真的神存在？

首兩天試業 大杯裝一芳水果茶$3

Gisella（左）、Fran（中）、（Cher）一致好評。



Sherman Chen

三位華大華裔研究生，同時點了半糖、少冰的一芳水果茶。Gisella說：「我有在其他手搖杯店喝過水果茶，但是都不像一芳水果茶般會放鮮果片，味道非常清新，我挺喜歡。」Fran說：「我是第一次喝一芳水果茶，很好喝呢！一芳水果茶和一芳店面裝潢都很漂亮，我們拍了不少照片。」Cher分享：「我是台灣人，但是第一次喝一芳是在上海，今天的一芳水果茶跟上海店質素相近。」

華大華裔本科生Sherman Chen喝著一芳水果茶的同時，還外帶了另一杯一模一樣的。他解釋：「這不是幫朋友買的，因為今天特價$3一杯，我多買一杯明天喝的。」 Sherman說：「一芳水果茶讓人很驚豔！我在温哥華一芳曾經喝過其他款式的水果茶，他們的水果茶系列都很好喝。我一般點全糖，對我來說很好喝。」



一芳水果茶加配料也很好！

週六試業期間，記者現場所見，大部分客人點的一芳水果茶都沒有加配料，兩位年輕電腦工程師是少數的例外。Brain的一芳水果茶加了粉圓，他說：「一芳的粉圓是小顆的，我更喜歡大顆的，雖然一芳的小顆粉圓配水果茶很不錯。」Cindy則加了愛玉，她說：「我不太喜歡粉圓，粉圓對我來說沒什麼味道。我喜歡喝茶，每次都會加布丁或愛玉一類的配料。不是所有西雅圖的手搖杯店都提供愛玉，難得一芳供應，我便點了。沒有配料的一芳水果茶也會好喝，只是我喜歡多一點口感。」

兩對華大中國學生情侶，在週六來到一芳，除了一芳水果茶，他們也點了較不一樣的飲品，包括紅茶鮮奶、烏龍鮮奶和信義脆梅綠。 點了鮮奶茶系列的Jie、Yiwen和Zhenqian同時表示：「茶味再重一點會更理想。」

Jie分享：「我曾經在温哥華一芳點了芋泥鮮奶，非常滋味，可惜華大分店暫時沒有供應。」 四人一致推薦信義脆梅綠，酸酸甜甜非常好喝，Delong Gao說：「我在伍林德店點的信義脆梅綠杯內會有一顆梅子，華大店雖然沒有梅子，但是味道是差不多的。」 Jie補充：「信義脆梅綠30%糖剛剛好，之前我們點50%糖有點太甜；一芳水果茶30%糖對我卻有點甜，無糖便足夠。」



非華裔同樣正評一芳水果茶

Rebecca Petrone是華大本科生，她與一眾白人朋友走在街頭，是朋友裡唯一一位拿著一芳水果茶。她說：「我們不知道一芳水果茶是否好喝，反正今天特價才$3，就買來幾個朋友一同分享、試喝。雖然我還算喜歡——它的茶味挺濃，又加入新鮮水果片，但是我不確定之後會否再買，因為華大附近太多好喝的。」

粉圓鮮奶茶富水準

週六黑糖粉圓系列，限定下午3時和7時供應兩次，每次售完即止。

兩位來自寧波的華大同學，點了去冰、無糖的粉圓鮮奶茶。載小姐說：「我不大喝水果茶，所以點了粉圓鮮奶茶，這很好喝！跟我在寧波一芳分店喝過的一樣。」閻小姐則表示：「粉圓鮮奶茶味道是不錯，但粉圓份量相對國內好像少一點點。」



一芳西雅圖區代理的話

不少一芳飲品原料是從亞洲運來美國——如百香果，如何確保用料新鮮？西雅圖區代理Steve Chen解釋：「一些原料像百香果是採用台灣工場製成的百香果果醬，因為沒有添加防腐劑，只能保存六個月，因此每次只少量進貨是關鍵。而像蘋果、橘子一類美國也盛產的水果，我們有專員挑選優質的華州供應商，直接採用本地種植的。」

Steve表示：「我們的飲品跟台灣店的製作方法是完全一樣，沒有進行任何口味調整適應美國市場。與台灣店不一樣的是，我們所有海外店舖也有奶蓋（即菜單上的「瑪奇朵」）系列。待華大直營店營運穩定，我們也計劃增加在西雅圖的店舖數目，初步預計兩年內會再多開兩家，地點暫時還沒決定。」

每個人的口味都不一樣，想知道一芳水果茶和其他茶飲到底是怎樣？華大一芳現已正式營業，西雅圖手搖杯愛好者可以趕快品評！

地點：5000 University Way NE, Suite C, Seattle, Washington 98105

營業時間：12pm – 10pm













