壽司大師 Shiro Kashiba 被譽為日本料理推廣大使

文 | Zita Lam

位於派克市場附近的Sushi Kashiba 除了因可一覽艾略特灣的美麗景色而聞名，它的鎮店之寶—主廚Shiro Kashiba—才是吸引眾多遊客名人一嚐該店壽司的原因。自1970年來，他一直都是壽司吧後面的靈魂，並是第一位把 “Edo-mae”風格壽司帶到西雅圖的廚師。今年，日本政府農業，林業和漁業部（MAFF）任命這位壽司大師為「日本料理推廣大使」(Goodwill Ambassador to Spread Japanese Cuisine)，希望透過他崇高的烹飪造詣，繼續推廣日本料理和飲食文化。

任命儀式於本週一在日本駐西雅圖總領事館府邸進行，當晚邀請了傳媒、商家、社團和各界代表出席，場面鼎盛。大會當晚還邀請了一眾日本餐廳包括 Wa’z Seattke、Wataru、Shiro’s Sushi、Sushi Kappo Tamura和Miyabu Sushi 的主廚準備各類壽司，讓來賓一嚐盡興。

Kashiba先生是繼著名食物雕塑主廚Takeyuki Suetsugu之後，華州第二位獲得這名譽的廚師。他的職業生涯始於東京銀座街區的一家三星級米芝連餐廳。他曾是日本國寶級壽司大師小野次郎 (Jiro Ono) 的學徒，為了將“Edo-mae”風格的壽司揚名海外，他搬到了美國並在位於西雅圖國際區的日本餐廳 Maneki 擔任廚師。

壽司，原意為日文中的「酸」，是一種保存和發酵魚的方法。 直到18世紀，人們才發明了眾所周知的「生魚米飯」壽司。 根據Kashiba先生的說法，Edomae-“edo”是東京的前名，指的是最傳統的壽司準備方式。 在冰箱發明之前，「壽司」就在枱上準備和出售。

在Maneki之後，Kashiba先生憑著自身的奉獻精神、技巧和熱情促使他開設了兩家自己的餐廳：國際區的Nikko和Belltown的Shiro，直到目前的Sushi Kashiba。這位壽司大師在日本料理方面的專業知識是眾所周知的，難怪這麼受到西雅圖當地人和遊客的喜愛。