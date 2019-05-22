普吉特灣第七人證實患上麻疹

（編譯Zita）金縣的麻疹病例數繼續增加。 一名30多歲的女性是普吉特灣地區最近確診的第七宗麻疹病例，也是該縣第四個感染該病毒的人。



據西雅圖和金縣的公共衛生部門稱，她很可能在西雅圖-塔科馬國際機場接觸到這種病毒。 在她知道自己生病之前，曾於5月10日至13日在B門出口售票處安檢點外的Hudson Alki麵包店附近。5月14日和15日，她住在倫頓的Valley Family Medicine（3915 Talbot Road S.，Suite 40）



根據一則新聞報導，金縣最近發生的麻疹病例可能與一名麻疹患者於4月25日早晨出現在機場有關。根據公共衛生部的新聞稿，目前西雅圖-塔科馬機場的麻疹感染風險並未增加。



5月12日，一名皮爾斯縣男子被診斷患有麻疹，其他四名華盛頓西部居民於5月15日被確診患有麻疹。在伊薩誇高中也爆出一宗麻疹病例。市民可以訪問公共衛生網站kingcounty.gov/health，查看麻疹患者在尋求醫療之前去過的地方。



人們認為麻疹在2000年已在美國根除。該病毒最近在美國和世界各地飆升。根據美國疾病控制和預防中心的數據，截至上週五（17日），美國迄今已確診880宗麻疹病例，這是自1994年以來的最大數量。



在克拉克縣的官員宣布結束1月3日開始的疫情（超過71人受感染）不久之後，金縣麻疹病例突然爆發。大多數克拉克縣病例發生在未接種疫苗的兒童身上，而在克拉克縣爆發期間，金縣也報告了一宗病例。



華盛頓州立法機構通過限制麻疹，腮腺炎和風疹（MMR）疫苗接種的豁免來應對克拉克縣疫情。新法律於7月生效，不允許父母出於個人或哲學原因選擇孩子退出MMR疫苗。衛生保健專業人員和接種疫苗的人說，允許減少豁免的法律是對抗麻疹和讓人們獲得所謂的群體免疫力的重要工具，這意味著至少95％的人口接種疫苗，從而保護因年齡小於1歲而無法接種疫苗的人或有不允許免疫接種的健康問題的人。

