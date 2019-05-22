華州和俄勒岡州偵測到一系列小地震

（編譯Zita）在俄勒岡州和華盛頓州，過去三天至少發生了13次小型地震。沒有立即報告地震造成的傷害或損壞，其範圍從0.2到3.8。 據太平洋西北地震網報導，最近的一次是在週三凌晨4點43分在華盛頓奇蘭縣的恩蒂亞特（Entiat）外圍發現的。



1872年，當尤利西斯·格蘭特（Ulysses S. Grant）擔任總統時，早在第一台地震儀安裝在太平洋西北地區之前，該州歷史上最大的地震之一就發生在該地區。科學家現在估計其幅度介於6.5和7.5之間。



普吉特海灣地區容易發生地震，因為它位於北美構造陸地板塊和胡安德富卡（Juan de Fuca）附近，這是一塊大型海洋板塊。這個700英里的邊界，這個被稱為卡斯卡迪亞俯衝帶（Cascadia Subduction Zone）的斷層，從北加州延伸到加拿大。科學家們表示，胡安德富卡板塊正在試圖在北美板塊之下施加壓力，他們也說這種情況最終是不可避免的。



去年這個時候，成千上萬的小震動將華盛頓和溫哥華島的部分地區向西推進。這事件支持一些科學家的預期—大地震可能會比以前更難以擊中西雅圖地區。地震活動的波浪是一個被稱為陣發震顫和滑動過程的一部分，被認為會增加鎖定斷層的壓力—這是構造板塊不能相互移動的區域。



科學家認為，有一天小地震可能會引發卡斯卡迪亞俯衝帶的大地震。 這個斷層是美國最大的斷層之一，它可以釋放出像9.0級一樣強大的地震。雖然較舊的模型表明鎖定區域大多是淺海和近海，但這些震動的位置表明，在大地震中，彼此相撞的岩石層可能比先前的想像更接近於西雅圖。



太平洋西北地區最近在300年前發生了一場大地震。 科學家們普遍認為該地區平均每500年會經歷一次類似的事件。

