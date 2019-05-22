華盛頓成為第一個人類遺體堆肥合法化的州

（編譯Zita）週二，州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）簽署了法案 5001—「關於人類遺骸」—使華盛頓成為美國第一個人類遺體堆肥合法化的州。

該法於2020年5月1日生效，將「天然有機物還原」和「鹼性水解」（有時稱為液體火化）視為可接受的遺體處置方式。 到目前為止，華盛頓只允許埋葬和火葬。該法案由兩個立法會議室通過，其中包括兩黨多數議員：眾議院議員80-16人，參議院議員38-11人。

此舉為「重組」(Recompose)—旨在於國家建造第一個「有機減產」殯儀館的項目—鋪平了道路。華盛頓已經有幾個綠色墓地，如克利基塔特縣的白鷹紀念保護區，在那裡遺體可以不經防腐，棺材或墓碑情況下埋葬。「重組」的模式更像是一個城市火葬場，但使用較慢、碳密度較低的「有機減少」堆肥方式。

該過程需要使用木屑、稻草和其他材料，大約需要四周時間，並且與牧場主和農民多年來一直使用的「牲畜堆肥」方法相關。華盛頓州立大學的土壤科學家林恩·卡彭特-博格斯（Lynne Carpenter-Boggs）說，這種做法可以在幾個月內將1500磅重的閹割骨頭變成乾淨無味的土壤。

設計師卡特里娜·斯佩德（Katrina Spade）早在2014年開始作為一個名為城市死亡項目（Urban Death Project）的非營利組織開展這項工作。多年來，斯佩德組建了一個志願者顧問委員會，包括科學家、律師和死亡護理專業人員，然後將其轉換為小型商業模式，成了現在的「重組」。

卡彭特-博格斯在2018年夏天幫助對此過程進行了測試，六名具有「重組」理念而且患有絕症的病人為該研究捐贈了遺體。 根據研究結果，人類遺骸堆肥的土壤是乾淨、豐富和無味的，它通過所有聯邦和州的安全指南，尤其是潛在的危險病原體和污染物如金屬。

諾拉門金（Nora Menkin）是人民紀念協會（People’s Memorial Association）的執行董事，這是一個殯儀館和消費者權益倡導合作社以代替高昂殯儀館所建立的組織。據稱約有20名支持者出現在奧林匹亞簽署儀式。

「英斯利非常熱情地祝賀卡特里娜，」門金說。聽說過全國各地包括馬薩諸塞州和密歇根州的一些人，他們一直在關注該法案，並希望將其介紹給他們的立法者。

「我認為這很棒，」總部位於佛蒙特州的全國公共倡導組織殯葬消費者聯盟（Funeral Consumers Alliance）主任約書亞‧斯洛克姆（Joshua Slocum）說。「在這個國家，我們與死亡之間存在著巨大的功能失調關係，這種關係並沒有為公共政策制定出良好的原則。儘管我們與它有著巨大的情感聯繫，但死者的處置並非—大多數下—公共衛生和安全問題。對於人們來說，這是一件非常艱難的事情，我們的許多州法律都阻礙了人們回歸簡單、自然、廉價的做事方式。」

華盛頓州殯葬協會（WSFDA）執行董事羅伯·戈夫（Rob Goff）表示，斯佩德參加他們的春季會議，討論「重組」問題，並面臨業內人士的密切質疑。

「我覺得有些人覺得它很好，有些人覺得它不太好，但這一切都歸結為我們所服務家庭的個人選擇，」戈夫說。 「人們，主要是在華盛頓東部大多都有興趣，但未至於興奮地推廣這一項目到我們的市場。」

戈夫解釋說，該協會在所有處置方式上都是中立的，只要它們是合法的，並且許可要求為業務中的每個人提供了公平的競爭環境。 「但我要說的是，人們正在談論改變全國各地的處置方式，我們很高興能夠處於一個逐步向前發展的狀態。過去100年的殯儀服務沒有發生太大變化。現在我們成為了領跑者。」

現在「重組」必須建立它的第一個設施。 斯佩德說她一直在Sodo區尋找，希望能夠在2020年底之前啟動和運行。項目已經開始與州許可部和葬禮及公墓進行談判。