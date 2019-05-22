西雅圖春季農夫市場　再度開幕！

文｜Tea



一些精明主婦會說，買菜去家附近超市就好——天天營業，價錢便宜，有機、無機蔬果任君選擇——何必特地去農夫市場，還要牢記一週僅一天的營業日。無疑不少農夫市場的蔬果售價，比連鎖超市的略貴，可是逛農夫市場是一個與超市完全不一樣的購物經驗，難得西雅圖幾個每年只營運數個月的農夫市場再度開幕，不論你要買菜、談戀愛、家庭樂，以下的農夫市場都是消閒好去處！

逢週三

Columbia City Farmers Market



Sea Breeze Farm是其中一個提供優質肉類的攤位，在University District Farmers Market、Ballard Farmers Market、Bellevue Farmers Market也有擺攤。(Photo: Sea Breeze Farm)

肉類、家禽和海鮮選擇最多的季節性農夫市場，可以找到全天候草飼肉（牛、羊、雞）、森林放養肉（豬、鴨）、華州野生三文魚、阿拉斯加大比目魚及銀鱈魚等。甚至現成歐洲肉醬（不是肉醬意粉的「肉醬」，而是像鵝肝醬的食品，多用以配麵包）和油封鴨都有出售。



時間：現在至10月9日，逢週三3 pm – 7 pm

地點：3631 S Edmunds St, Seattle, Washington 98118



Wallingford Farmers Market



Wallingford Farmers Market旁不少家長與小孩進行野餐。(Photo: Seattle Farmers Market Association)

位於Meridian Park內，逛農夫市場的同時，可與家人、朋友享受優美、寧靜的公園。公園內備有兒童遊樂場，媽媽買有機菜，順道可帶孩子來玩。公園有廣闊的草地，很適合野餐——自備餐具和喜歡的沙拉調味汁，馬上享用場內購買的新鮮蔬菜和水果。

時間：現在至9月底，逢週三3 pm – 7 pm

地點：4800 Meridian Ave N, Seattle, Washington 98103

逢週四

Bellevue Farmers Market



Bow Hill Blueberries的曲奇藍莓冰淇淋三明治。 (Photo: Bow Hill Blueberries)



今年新增12個攤位，包括Ayako & Family手工果醬、Bow Hill Blueberries有機藍莓餐飲製品（有讓人期待的曲奇藍莓冰淇淋三明治）等。La Panaderia 出售的健康版墨西哥粽也值得一試——椰子油取代傳統慣用的豬油；大幅減鹽。同時有社區音樂人進行街頭演出，氣氛溫馨。



時間：現在至10月10日，逢週四3 pm – 7 pm

地點：1717 Bellevue Way NE, Bellevue, Washington 98004



Queen Anne Farmers Market



「蘿蔔賽跑」是過去Roots to Shoots兒童活動之一。(Photo: K. Mae Studio & Queen Anne Farmers Market)

超過60個農夫蔬果和美食攤位，同時舉辦多元化活動，包括烹飪示範和名為Roots to Shoots的兒童活動——透過遊戲，讓小朋友學習本地食物系統；小童$2購物體驗券等。同時貼心提供購物袋寄存服務，方便消費者慢慢選擇食材、參加不同場內娛樂活動。



時間：5月30日至10月10日，逢週四3 pm – 7 pm

地點：1935 Queen Anne Avenue N, Seattle, Washington 98109

Lake City Farmers Market

除了Lake City Farmers Market，大家還可以在Capitol Hill Farmers Market、Phinney Farmers Market、Magnolia Farmers Market找到 El Chito。 (Photo: El Chito)

市場內有兩個美食攤提供墨西哥粽——Patty Pan（較清淡）和El Chito（味道較有層次，內餡蔬菜略多一點），兩店均有肉類和素食選擇，El Chito甚至供應冷凍墨西哥粽。這裡沒有一般嘉年華會常見的北印度食物，卻有阿富汗美食。

時間：6月6日至10月3日，逢週四3 pm – 7 pm

地點：12546 28th Ave NE, Seattle, Washington 98125

逢週五



Madrona Farmers Market



於平價超市採購完畢的顧客，直接推購物車再戰Madrona Farmers Market。 (Photo: Seattle Farmers Market Association)

在連鎖平價超市Grocery Outlet Bargain Market外的停車場營運，排定週五一次採買農夫市場的有機蔬果和平價超市的日用品，非常方便。匯集華州農夫、漁民、牧場主人和手工美食達人——往年受歡迎的Tall Grass Bakery曲奇餅也再度回歸。



時間：現在至10月中，逢週五3 pm – 7 pm

地點：MLK Way & E Union St, Seattle, Washington 98122

Phinney Farmers Market

農夫市場內難得的黎巴嫩飲食文化接觸。(Photo: Damoori Kitchen)

場內可以找到專門售賣黎巴嫩蘸醬的Damoori Kitchen。產品包括核桃芝麻醬、鷹嘴豆醬、烤茄子醬及黎巴嫩百里香優格醬，來自自家工場、不添加防腐劑，是華人讀者對黎巴嫩飲食最易於接受的入門嚐試，用來配搭麵包、餅乾或蔬菜都很不錯。他們也供應一些黎巴嫩輕食，如炸鷹嘴豆餅配沙拉。



時間：6月7日至9月27日，逢週五3:30 pm – 7:30 pm

地點：6532 Phinney Ave N, Seattle, Washington 98103



逢週六

Magnolia Farmers Market



不少小朋友喜歡觀賞荷蘭迷你鬆餅的製作過程。(Photo: Miri’s Poffertjes)

必試Miri’s Poffertjes的荷蘭迷你鬆餅，外表像日式章魚燒或台式雞蛋糕，有鹹或甜口味選擇——時令水果、五花肉或起司等。他們的「早餐鬆餅」奶油香氣濃郁，略帶楓糖漿和蕎麥味道，口感黏糯，即使配五花肉和煎蛋也沒有違和感。

時間：6月1日至11月23日，逢週六10am – 2pm

地點：W Mcgraw St & 33rd Ave W, Seattle, Washington 98199

除了著名旅遊景點Pike Place Market外，西雅圖也有其他全年無休的農夫市場，包括逢週六營運的University District Farmers Market、週日營業的Capitol Hill Farmers Market、Ballard Farmers Market及West Seattle Farmers Market，選一個最近你家的，支持辛勞的華州農夫吧（記得自備環保袋）！









