西雅圖百名市民集會 反對限制性墮胎法

（編譯Zita）週二中午，數百人聚集在西雅圖市政廳外，針對其他州一系列限制醫療程序使用的法案，表示支持墮胎權利。示威者呼籲保障墮胎合法化，高唱《像地獄一樣戰鬥》，揮舞著牌子並以各種方式表明婦女身體屬於她自己的。



「（墮胎）的選擇權是一項必不可少的人權，」NARAL Pro-Choice 實習生卡亞史廸賀（Kaya Stitzhal）與同事一同參加了此次活動。 「雖然我們擁有進入國家的特權，但卻有一種恐懼感。重要的是，西雅圖表現出女性的團結。」



密蘇里州、肯塔基州、密西西比州、俄亥俄州和佐治亞州的立法者已經批准禁止墮胎，一旦胎兒的心跳可以被發現—這可能發生在懷孕六到八週時段，許多女性都未必知道自己已經懷孕了—墮胎已屬違法。阿拉巴馬州州長最近簽署了一項措施，幾乎在所有案件中都將墮胎定為重罪。其他州正在考慮類似的限制性法律。



在全國範圍內，包括斯波坎，貝靈厄姆和奧林匹亞等華盛頓城市，墮胎權利支持者週二團結起來去「反擊這種違憲的立法，企圖懲罰婦女」，NARAL Pro-Choice華盛頓在一份新聞聲明中說道：「我們一起說：停止禁令。」



今年頒布的墮胎禁令均未生效，法律專家預測，在法律受挑戰時，這些禁令將被封鎖。 但反對墮胎的人仕希望將這場戰鬥帶到美國最高法院 —他們認為特朗普任命的法官布雷特卡瓦諾（Brett Kavanaugh）能有助他們推翻「羅恩訴韋德」（Roe v. Wade）這個對婦女墮胎權具有里程碑意義的重要案例。



在「羅恩訴韋德」一案中，最高法院確定憲法第14修正案的正當程序條款提供了一個基本的「隱私權」，保護孕婦是否進行墮胎的選擇自由。