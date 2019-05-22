西雅圖超級電腦製造商Cray以13億美元被惠普收購

（編譯：Camille）總部位於西雅圖的超級電腦製造商Cray已同意以13億美元被惠普企業（HPE）收購。每股35美元的收購價格比Cray在上週四收盤時的股價高出17.4％。



此次收購經股東和監管機構的批准。本次收購中，Cray的超級計算能力以及在學術界和政府的市場地位，將與惠普廣泛的產品線，在高性能計算領域的領先地位和與商業客戶的廣泛合作能力相輔相成。這兩家公司正在駕馭過去十年中由於亞馬遜網路服務和微軟等雲計算的出現而被顛覆的計算領域。



史蒂夫·康威（Steve Conway）表示：「Cray的加入將提升HPE高端採購的能力，合併後的公司開發新技術的速度也能夠得到提升，從而使所有價位的『高性能計算』和AI機器學習客戶受益，」康威是Hyperion Research Holdings的高級副總裁，這家公司專於為技術類公司提供建議。



Cray最近贏得了美國政府三項重大專案合同，其中一項是在能源部橡樹嶺國家實驗室建造世界上最快，最昂貴的超級電腦。這個被稱為「Frontier」的新系統代表了一個新的「百億億級（exascale）」計算時代，在這個時代，系統可以攝取和分析大量數據，每秒執行超過千之六次冪次的計算，以解決聚變能和全球氣候等複雜模型。



「雖然近期的勝利證實了我們對下一代產品的信念以及產品能夠帶來的廣泛機遇，但我們仍然面臨很大的挑戰，」Cray總裁兼首席執行官皮特·安家羅（Peter Ungaro）在博客中表示。



他補充說，Cray是一家工程公司，其核心業務將受益於HPE的規模和全球影響力，因為它將得以繼續開發其「百億億級」系統。 「借助HPE的規模和財務實力，以及他們的產品廣度和技術，投資該路線圖的能力也將得到顯著提升，」安家羅說。



安家羅擁有Cray約2％的股權，價值接近2850萬美元。Cray持股最多的所有者是投資巨頭貝萊德集團（BlackRock），持股14.7％，其次為先鋒集團（Vanguard Group）（10.2％）和德明信基金（Dimensional Fund Advisors）（5％）。



Cray在經歷了一段時間的虧損和2016、2017年的裁員之後正在恢復，這主要歸功於安家羅所說的市場放緩。該公司的收入在2018年增長了16％，達到4.559億美元。



Cray沒有立即回答有關其西雅圖總部未來計畫的問題，目前其1300名員工中約有120名在總部工作。Cray於1972年由超級計算先驅塞莫爾·克雷（Seymour Cray）與家鄉威斯康星州奇珀瓦福爾斯創立，至今那裏仍在加工生產電腦。該公司名為Cray Research，於1996年與Silicon Graphics合併，隨後被出售給總部位於西雅圖的Tera Computer Company，後更名為Cray Inc.



HPE總部位於加利福尼亞州聖何塞市，是2015年惠普公司分拆後的兩家公司之一。另一家公司保留了惠普的印刷和個人系統業務。

