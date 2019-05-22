Amtrak高速脫軌案聽證會 發現列車未合安全規格

(AP Photo / John Froschauer)

（編譯Zita）美國國家運輸安全委員會（NTSB）週二在其關於2017年12月致命高速脫軌的最終聽證會上提出，去年運載過80萬名Amtrak Cascades乘客的華盛頓州輕型泰勒高列車（Talgo）應該被更強大且更能夠抵御車禍的鐵路車所取代。



NTSB 調查員邁克爾希勒（Michael Hiller）說，三名死亡的乘客若當時在更強大的車輛中，可能有機會存活。 在杜邦（DuPont）彎位的這宗意外中，列車像導彈一樣撞上了駛入5號州際公路的車輛和其他鐵路車。安全委員會主要歸咎於海灣公共交通局（Sound Transit）沒有在彎位附近進行安全改進，將80英里/小時的限速降至30英里/小時。



「Amtrak 501脫軌的可能原因是中央普吉特海灣地區交通管理局的公共交通局無法為沒有正面列車控制的危險曲線提供有效的緩解，由於Amtrak工程師在領土上的培訓以及對新設備的培訓不足，導致列車以過高的速度進入每小時30英里的曲線，主席羅伯特琛沃爾特（Robert Sumwalt）在華盛頓特區舉行的聽證會上發表的聲明說。



聲明補充說，華盛頓州交通局（WSDOT）選擇啟動客運鐵路服務而不要求已知危險的解決方案。 NTSB發現，聯邦鐵路管理局允許不堅固且安全性偏差的列車行駛，「導致鐵路車身結構受損，然後無法提供乘員保護，導致乘客被拋出、受傷和死亡。」



董事會副主席布魯斯蘭茨伯格（Bruce Landsberg）說：「我對這裡的失敗事項感到驚訝。」



「我們有五、六個或七個不同的組織都認為安全是他們的首要責任，但似乎沒有人負責，」他說。 「它一直在整個運營過程中流動，從最高管理層到最低層。」



墜毀事件發生在2017年12月18日從塔科馬到萊克伍德和杜邦的重建軌道上。工程師史蒂文布朗（Steven Brown）在南行和兩個北行的控制下只完成了一次訓練。



從那時起，西雅圖 – 波特蘭的道路通過塔科馬海峽（Tacoma Narrows）恢復了較慢的軌道，一直沿著普吉特海灣行駛。安全委員會表示華盛頓州正在採購新的鐵路車輛。 WSDOT旨在今年某個時候重啟萊克伍德路線，這條路線速度提高了10分鐘，避免了貨運列車的干擾。



當被問及WSDOT是否會放棄其輕量級泰勒高列車以響應NTSB調查結果時，國家鐵路發言人珍妮特馬特金（Janet Matkin）通過電子郵件回覆說：「我們需要時間審查它們，並與其他機構合作確定Amtrak Cascades服務的下一步措施。我們將在製定完成後分享這些決定。」



星期二的聽證會顯示，當彎位行駛超過80英里/小時時，速度警報會響起。 希勒表示，駕駛室視頻顯示工程師似乎感到困惑，檢查儀表板20秒而不是向窗外望去。這是一個普通的速度警報，讓速度下降到標準的每小時79英里，並不提醒即將來到的30英里/小時彎位。布朗對西門子充電機車的經驗很少，其速度警報與其他類型不同。



30英里/小時區域的標誌警告是彎位前兩英里，是較重貨運列車使用的停車距離。 在Amtrak工程師應該減速的一英里處卻沒有出現警告標誌。 NTSB建議該地區應補充標誌。



自1967年以來，董事會成員還呼籲在全國范圍內實施積極的列車控制（PTC），這是一種基於衛星的網絡，可以在列車脫軌或與某些物體發生碰撞之前自動停止。



海灣公共交通局在週二的一份聲明中表示，自脫軌墜毀事件發生以來，它已經在南駛向杜邦的道路上，從79英里/小時速度逐漸降低到50英里/小時，再到30英里/小時。 該區域也將是一個「員工聚焦區」，工程師和指揮必須在到達時大聲說出速度限制。 NTSB調查結果也要求進行這兩項修改。



海灣公共交通局發言人斯科特·湯普森（Scott Thompson）說，出軌事件後沒有員工受到紀律處分或重新分配，該機構還沒有審查最終的NTSB報告。

