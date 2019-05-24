《新福杯福滿華州》 第五屆少年兒童繪畫大賽頒獎晚會圓滿結束

得獎兒童上台合照(李培林 攝)

（鄧作列報導）2019年5月18日下午3時至晚上10時，華州美中經濟文化發展促進會、華州中華美術家協會、西城時報，在美麗的聯合湖畔中國海景酒樓，聯合舉辦經濟文化發展促進會15週年慶典，暨三個單位聯合舉辦的新福杯《福滿華州》第五屆少年兒童繪畫比賽頒獎禮晚會。

新福貿易行老闆辛澍杰在台上致詞

舉辦此次活動，我們得到了「新福貿易行」冠名贊助外，另外，許多社團、公司、學校及各界人士的鼎力支持和幫助，並由李培林提供大會照片。在此，我們特表示衷心的感謝！

新福貿易行老闆辛澍杰(左)及本報記者晶晶(紅裙者)給得獎者頒獎。(李培林 攝)

慶典晚會活動，由3時開始，首先華州中華美協書畫、茶道與藝術家們作現場表演。6時，由麥顯輝獅團、區偉明獅團、周磊功夫學院的六獅祥龍賀慶典，拉開了晚宴的序幕。華州各社團及來賓近四百人參加，華州政府、中國駐舊金山領事館等單位發來賀詞，辛澍傑會長代表大會致詞，方偉俠、陳求昌、華州政府代表、華州議會代表、金郡政府代表、西雅圖市政府代表、NBA前球星社會活動家唐納森等嘉賓紛紛登台祝賀。華音藝術團、愛樂之星歌唱團、夕陽紅歌舞團先後登台獻藝助興。8時，舉行了隆重的繪畫比賽奬禮，10時，慶典頒奬晚會在熱烈的氣紛中結束。

少年兒童繪畫比賽由華州美中經濟文化發展促進會、華州中華美術家協會、西城時報，從2005年，開始舉辦第一届《我愛中國城》、第二届《我夢想的牌樓》、第三届《美麗的華州是吾家》、第四届《紐約人壽杯.我們的奧運》、2019年，第五届《新福杯.福滿華州》少年兒童繪畫大賽。

少年兒童是社會未來的棟樑，對少年兒童的教育是當今社會義不容辭的責任。美術活動提供給孩子充分觀察、構思、想象和表現創造的空間，使孩子在自由的環境中盡情地表現主觀感受，創造出富於童趣和想象的作品。生活在海外的兒童，自小受西方教育的影響，時間長了漸漸淡忘了中國文化藝術，有的甚至連自己的母語也不會。為此我們舉辦華州少年兒童繪畫大賽，旨在鼓勵少年兒童通過參加競賽，增加對中華民族文化藝術的了解和興趣，積極參予繼承和弘揚中華文化藝術的活動。