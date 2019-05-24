《金曲忘不了歌唱大賽》一鳴驚人前哨戰

八位參賽者與評判及表演嘉賓合照。

(溫哥華消息) 經過重重考驗，成功闖進《金曲忘不了歌唱大賽》的八位實力唱迎來在溫哥華華埠廣場舉行的首個前哨戰，個多月的星級特訓，令選手們在這個追夢表演平台上充滿自信大展歌喉，分享屬於他們世代的「金曲」。

《金曲忘不了歌唱大賽之一鳴驚人前哨戰》榮幸邀請到華埠廣場代表 Edward Wong ，新時代電視市務及營業總監李敏宜及新時代電視節目主持 Hoho 何活權擔任評判。 當天滿滿的人潮讓華埠廣場擠得水洩不通，晉級者的粉絲與愛歌之人紛紛到場支持，齊聲拍和為他們打氣。總決賽將由陳敏愷及牛婷婷擔任隊長，分別帶領「愷」嘯狂潮隊及雷「婷」萬鈞隊，以靚聲及好音樂對抗。前哨戰先來一個熱身，以兩隊對壘的方式進行，主持兼隊長牛婷婷及代班隊長楊智首先介紹各自隊員登場，分別是由2號蕭若詩，3號楊淇，5 號朱怡潔 和8號李奧組成的「雷婷萬鈞隊」，及 1號高拓海 ，4號何韻怡，6號高婕馨和 7號劉展偉所組成的「愷嘯狂潮隊」，兩隊互相嗆聲比氣勢，引燃全場！

第一回比試由評審之一Hoho揀選愛聽的曲風，2號蕭若詩率先對決6號高婕馨，嬌小玲瓏的蕭若詩笑容可愛、聲音甜蜜溫暖，帶來好心情的輕快歌曲「Sunny Day」。高婕馨一首「月牙灣」空靈細膩，猶如一道輕風拂過在場所有聽眾的心，唱出對感情的嚮往和追尋。緊接著8號李奧與7號劉展偉互相切磋，嗓音純淨清透的李奧娓娓道來「如果雨之後」虐心不已的愛情故事，扣人心弦。劉展偉亦不甘示弱以「黑色幽默」反擊，真假音自由轉換毫無難度，不愧是當過流行歌唱老師，實力非凡。

接下來年僅15歲的3號楊淇用「空白格」與1號高拓海的「愛如潮水」互拼。楊淇雖年紀小小，表現卻收放自如，賦予歌曲不一樣的靈魂；而有型有格的高拓海，溫柔情歌加上富節奏感的Rap，讓全場聽到醉，嗨到翻。最後一輪的比拼迎來5 號朱怡潔與4號何韻怡的對決，朱怡潔用溫潤飽滿的音色傾訴著不管「愛」有多麼轟轟烈烈，最終也不過歸於平淡；而何韻怡情感傾瀉的演繹，更緊緊觸動觀眾的心。

有型有格的高拓海以「愛如潮水」迎戰，溫柔情歌加上富節奏感的Rap，讓全場嗨到翻。

八位參賽者果然實力出眾，成績難分軒輊，讓評審團大傷腦筋！為了緩和現場緊張氣氛，兩位天真可愛的小妹妹岑芷晴與張軒語為大家帶來「我相信」，小小身驅在大舞台上靈活舞動卻毫不怯場，淡定出色，表演並不亞於大哥哥大姐姐，贏得觀眾滿場掌聲，期望日後會看到她們在音樂的道路上發光發熱！

最後經過一番仔細討論後，由1號高拓海先拔頭籌贏得《一鳴驚人忘不了大獎》，而5 號朱怡潔的粉絲憑著打氣落力，造勢出色，奪得最佳粉絲大獎。累積了這次經驗，相信八強必定會在接下來6月15日舉行的前哨戰第二回表現大躍進，亦藉此提升戰鬥力，迎戰總決賽！