盛夏時節，耳畔響起美妙動人的聲音，莫過於蟬鳴。沒有蟬鳴的夏日，是枯燥無味的，聽著它們發出悠揚而熱烈的吟唱，便會沉浸在夏的季節中。

蟬，夏日的精靈。綠蔭樹下，蟄伏地下的蟬蛹，歷經數載之孕育，破土而出，鉚足了勁兒鳴叫。在夏之茂盛裡走向生命的極致，唱得燦燦爛爛，響響亮亮。不管是否是刹那芳華，彈指凋謝，就像一樹蓬勃的花，開就開得精彩。

蟬鳴，是夏日最豪放、最有特色的聲音，是大自然中最美的樂音。蟬雖壽命只有個把月，夏日號角一響，便意氣風發，猶如生命的語言，悠然傾吐心中的暢快，直至生命的最後一息。每逢暑熱正午，或大雨剛歇，在樹木蔥郁之地，蟬紛紛登枝競鳴，起初三兩聲低吟、舒緩、深情。漸漸地，低吟變成高歌，曲調則變得歡快昂揚。一蟬鳴，群蟬和；一曲終，一曲起，此起彼伏，不絕於耳。尤其皓月當空，側耳傾聽蟬鳴，或輕柔委婉，或低沉淒切，或高昂激越，或雄偉嘹亮，寂靜空曠的鄉村之夜越發顯得清虛空靈。

蟬是大自然的歌者，夏日聽蟬，自古被人們所推崇。在蟬的歌聲裡，你會感受到蟬不倦的精神，執著的情愫，感受生命的活力與勃發。蟬生於泥土，棲于高枝，餐風飲露，不食膏粱。因此，許多人又把蟬看作是至德之蟲，品性高潔的象徵，多借蟬來抒發自己高潔情懷，最著名當屬駱賓王、李商隱、虞世南的膾炙人口的「詠蟬三絕」。虞世南「居高聲自遠，非是藉秋風。」以蟬的高潔表現自己品行高潔；駱賓王「露重飛難進，風多響易沉。」借蟬喻己，才華未展，無人覺知；李商隱「本以高難飽，徒勞恨費聲。」可謂抱負高遠，卻不受重用。蟬還是吉祥的化身，古人將玉石雕刻成蟬的造型，佩戴於身，以祈好運連連、富貴蟬聯。或將蟬置於房中聽其聲，以期「金蟬脫殼，一鳴驚人。」以得歡娛。的確，從夏花爛漫的初夏，到綠葉凋零的秋天，蟬不知疲倦地引吭高歌，增添了無限的情調，人們之所以喜歡聽蟬，不僅在欣賞蟬聲的清亮、激情，更是在感悟蟬的高尚品質。

蟬屬於夏天，為夏天歌唱，是有靈氣的小精靈。鄉間廣闊田野間的樹木是蟬歌唱的舞臺，是蟬的極樂之園，田野萬物也在蟬的歌聲中不斷變幻著色彩。因著蟬，夏日變得平仄和韻，心曠神怡。那種幽然清亮，鏗鏘有力的蟬鳴，那種抑揚頓挫，那種清脆悅耳，那種堅定執著的聲音，一聲聲，一遍遍穿透熾熱的陽光，在盛夏的枝頭傳動，在風裡流動。沒有了蟬鳴，夏季是何等的單調和枯燥。靜心傾聽蟬鳴，細細體味，那種發自肺腑的呐喊，是蟬對生命的深情呼喚。仿佛今生就為來赴一個約定，履行一個使命，竭盡所能，不知疲倦，直到秋風漸起，蟬聲，響亮如舊，不改初衷，聲音裡也沒有一絲挽歌的悲涼，唱到生命的最後一息。 我鳴故我在。蟬鳴在綠裡穿揚，稔熟而幽緲，悄然入耳入心。一樹蟬鳴，幾分禪意，靜心傾聽，濾去心中殘留的一絲暑氣和煩躁，畢竟春去夏來，歲月又添。

作者：陳樹慶