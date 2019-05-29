亞馬遜轉向工會安全承包商 1,066名被辭員工可申請新工作

（編譯Zita）亞馬遜選擇了兩家工會承包商—Allied Universal和Securitas—來處理西雅圖和全國分部的安全問題。安全行業專家（SIS）是自2012年以來在亞馬遜西雅圖總部提供安全保障的承包商，它是員工投訴和工會組織活動的主題。 根據華盛頓就業保障部週三上午發布的通知，SIS正在準備解僱1,066名員工。



「現任安全廠商的所有員工都將有機會向新承包商申請，」亞馬遜發言人表示。



SIS裁員似乎包括了大部分或全部為亞馬遜服務的員工。服務員工國際聯盟（SEIU）Local 6的組織者稱讚亞馬遜的舉動。 SEIU最近加強了一場關注SIS的工會活動，並在亞馬遜年度股東大會之外舉行了示威活動，並在上週舉行了五月日（May Day）的集會。



工會外部組織主任格雷格拉米雷茲（Greg Ramirez）說：「我們認為，經過這麼多年的組織和鬥爭，為亞馬遜分部帶來良好的工會工作，最終獲得這一宣布是朝著正確方向邁出的一大步。」



轉向工會安全承包商使全國和歐洲有組織勞工越來越關注亞馬遜。拉米雷斯表示，Allied Universal將為亞馬遜的西雅圖總部提供安全服務，該總部自SIS贏得這項工作以來已大幅增長。亞馬遜在西雅圖擁有超過45,000名員工，分佈在南湖聯盟和丹尼三角區的數十棟建築中。拉米雷斯說，與此同時，Securitas將為其他北美城市的亞馬遜提供服務。



「他們是負責任的工會承包商，」拉米雷斯說。 「所以他們根據我們的集體談判協議，概述工資，福利和屬於工會承包商的所有權利。」



拉米雷斯說，目前的SIS員工希望過渡到7月27日接管的新僱主，還有很多細節尚待確定。工會合同的細節是保密的，包括年度加薪、健康福利、保險費、安排保障、喪假、假期和其他帶薪福利。



重要的是，拉米雷斯說，合同包括一個申訴程序，員工可以通過該程序向管理層提出問題。 缺乏這樣一個過程是SIS員工提出的主要問題之一，他們對工人待遇、人員配備水平以及阻礙組織活動的努力提出了一連串的抱怨。



總部設在洛杉磯的SIS七年前贏得了與亞馬遜的安全合同。 當時，安德魯斯國際公司（Andrews International）解僱了200多名安全工作人員，安德魯斯國際公司是一家工會承包商，之前曾簽訂合同，監督亞馬遜密集的總部。



拉米雷斯說，在這一過渡期間，SIS重新僱用了「極少數」安保人員。 也就是說，總就業人數仍然不確定。 SIS僱用了許多兼職安保人員，這就是為什麼報告的裁員影響了1000多名工人。 拉米雷斯希望新承包商能夠利用更多的全職員工，這可能會減少工作總數。

對於SEIU來說，此舉意味著數百名新會員付費會員。 SEIU Local 6目前擁有約7,500名會員，其隸屬安全部門約有2,000名。



拉米雷斯說：「它將對我們作為工會的整體增長產生重大影響，特別是我們在華盛頓和整個美國的安全問題。」SIS代表沒有立即回複評論請求。

