伊隆·馬斯克和SpaceX或將毀掉西雅圖的夜空？

Image/SpaceX

（編譯Zita）太空探索技術公司（SpaceX）計劃的12,000個互聯網傳送衛星中的前60個已經在夜空中顯得非常不自然。科學家擔心該公司計劃用環繞地球軌道的「Starlink」設備將破壞我們對宇宙的看法。



「它改變了夜空的樣子，」意大利都靈天體物理天文台（Turin Astrophysical Observatory）的天文學家羅納德‧德米爾梅爾（Ronald Drimmel）在福布斯的一份新報告中說。「Starlink ……會毀掉這個星球上每個人的天空。」



SpaceX沒有立即回覆評論請求。該公司成立於2002年，由其首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）所有，他表示，Starlink將「通過使用低地球軌道上的數千顆衛星網絡在全球範圍內提供持續覆蓋，從而為終端用戶提供低延遲，高帶寬頻服務。」



據SpaceX稱，優先考慮的是「覆蓋那些尚未連接的人」，以提供「可靠且價格合理的寬頻互聯網服務」。



荷蘭天文學家塞斯巴薩（Cees Bassa）上週六（25日）在推文中表示，Starlink衛星的能見度將取決於觀眾的緯度。根據巴薩的說法，在西雅圖52度的緯度，每個都帶有反光太陽能電池板的軌道機器將在夏季整夜看到。



「對於低緯度地區，情況只會略好一些，」巴薩繼續發布另一條推文。 「在洛杉磯34度緯度，在黃昏時分，可以看到多達10顆Starlink衛星。在那些緯度地區，在典型的夏季夜晚，衛星只能看到4小時。」



據Gizmodo週一發布的報告顯示，一旦衛星在軌道運行過程中相互離開，在5月23日Starlink最初發射後看到的燈串將很快不再可見。SpaceX最著名的是它的火箭計劃，馬斯克聲稱最終將人類運送到火星。



但天文學家告訴福布斯，他們擔心該公司的Starlink衛星將干擾圖像的採集。週日（26日），馬斯克解決了這一問題，並發推文稱SpaceX將「確保Starlink對天文學的發現沒有實質性影響。」



馬斯克在推文稱「除非仔細觀察，否則任何人都不會看到這些衛星。」他繼續說：「潛在地幫助數十億經濟上處於不利地位的人是更大的利益。」



但根據本月早些時候在《科學美國人》雜誌上發表的一份報告，成千上萬的互聯網發射衛星也對軌道上的其他衛星構成了威脅。 「儘管他們承諾徹底改變全球電信，但這些努力並非沒有危險：隨著衛星數量不可阻擋地增長，產生危險碎片的風險也可能會威脅到地球軌道的持續安全使用，」該雜誌據報導，地球正在2000顆活躍的衛星中旋轉。



「最糟糕的情況是凱斯勒綜合症（Kessler syndrome），這是一個積極的反饋循環，其中產生的碎片只會產生越來越多的碰撞，從而產生越來越多的碎片，使地球軌道部分基本無法使用。」



據該雜誌報導，4月份SpaceX修改了與聯邦通信委員會的協議，表示它將減少超過1,500顆衛星計劃高度的一半，但這意味著它們將在軌道上停留更長時間。

