唐人街國際區再建輕軌站 百害而無一利？

Image/Tony Wong

（編譯Zita）西雅圖歷史悠久的唐人街國際區（CID）經歷了數十年的入侵性公共工程項目：火車軌道高架橋、5號州際公路、前多功能體育場 Kingdome，新有軌電車線路、甚至興海公園一系列的鋼製馬桶。因此，當海灣運輸署（Sound Transit）計劃在2035年前於唐人街國際區站建造另一個輕軌站時，向人們保證一切順利並非易事。

由於擔心錯誤的選擇可能會損害唯一的多數少數民族社區，政客們還沒有選擇一個站點去興建連接巴拉德，市中心和西雅圖的軌道。在選民通過海灣運輸署 3（ST3）稅收增加後的兩年半時間裡，地區公交局的民選領導人上週四投票決定保留至少四個唐人街替代品用於環境研究。 社區倡導者要求政治家在取消選擇之前進行更多研究。

一種選擇是將火車直接放在第五大道南下。 為了避免長時間的街道關閉，第二種方法是將輕軌月台設置在第五大道下方200英尺深處，在高峰時間人們等待電梯的時間將增加四分鐘。另外一個方案是在第四大道南部加設淺層和深層版本。 這使工程向西移動，但將在75億美元的走廊成本估算中增加了多達5億美元，因為它需要重建接駁第四大道高架橋，而城市稱該高架橋其狀況良好。

容易接駁也是重要的考慮因素之一，因為預計每天將有近7萬人上落CID的車站，超過未來軌網絡中西湖站的數量。

人們可以從該區的牌坊離開第五大道通往餐廳、茶葉店、麵包店、禮品店和磚塊公寓。 7,000名鄰里居民中有五分之一的人年齡超過65歲，家庭收入中位數是西雅圖平均水平的一半。一些人擔心鐵路建設將加劇現有的高檔化和住房成本上漲的壓力。

「海灣運輸署的計劃為唐人街國際區的持續發展帶來加速威脅，」亞洲太平洋美國經驗陸榮昌博物館（The Wing Luke Museum of the Asian Pacific American Experience）的受託人拉里·約克（Larry Yok）說，他也是ST3利益相關者諮詢小組的志願者。

「全國的唐人街都正受到威脅，」約克說。 「如果你環顧四周，紐約唐人街只是一個影子。 華盛頓特區唐人街比較像是一個民族目的地，已經沒有中國人住在那裡。 而波特蘭唐人街已經消失了。」

CID 仍然是西雅圖中國、日本、菲律賓和越南社區的文化十字路口，自20世紀初以來，這些社區在那裡建立了小型企業。 如果這些遺產失去了，將永遠不能重新創建。

「這是我們最後的抗爭，去保留我們的傳統、文化和一個讓家庭聚會的地方，」71歲的老師貝蒂‧劉（Betty Lau）說。她是中華會館（Chong Wa Benevolent Association）的領導者。 對於建設方案，她傾向於把工程搬到第四大道，以便與噪音，灰塵和建築設備保持於聯合車站另一邊的距離。

早在2016年，運輸機構發布了一個封閉式隧道概念，沿著第五大道的五條街隧道需要七年的建設和18個月的街道封閉。從那以後，設計團隊提供了一個更友好的第五大道版本—用掘進機鑽孔為兩個街區挖掘出一個較少並像鞋盒形的火車站。與五條街道的隧道相比，這甚至可以節省2億美元。

這個新選項吸引了蒂姆李（Tim Lee），他是一位長期的企業家和餐館建築業主。 第五大道的計劃將減少CID交通連接到貝爾維尤、西雅圖-塔科馬國際機場和埃弗雷特交通延遲的可能性。

「我們的社區希望盡快享受公共交通和使用新火車站，」李在3月份告訴交通委員會。

但市長詹妮德肯（Jenny Durkan）暗示歷史性的種族主義是在同一委員會會議上繼續探索四種選擇的理由。

「當我們看到唐人街國際區，不能忽視我們坐在火車站的諷刺意味。那些火車系統是由中國勞工建造的，中國勞工被歧視性的法律排除在這個國家之外，他們在這裡開闢了一個立足點。西雅圖的日本社區長期以來一直是我們城市充滿活力的一部分，」她說隨著更多的公交線路在那裡聚集，社區值得更多關注。「這是一個聚集所有東西的地方。」

第四大道，還是第五大道？

為了建造一個淺的第五大道車站，雙隧道掘進機可能從西安妮女王山西部開始，在市中心下到唐人街國際區，然後在500英尺長的車站上滑行，然後在體育場站附近完成挖掘， 軌道將是地面或高架的地方。

列車平台將堆疊起來，北行列車可能在上層，而南行列車則在90英尺以下的下層。 這樣，車站直接適合街道之下。

在鄰里建設一個較深車站不一定會更容易。 在過去的十年中，160英尺深的燈塔山（Beacon Hill）站需要五年時間才能完成兩個垂直拱頂，用於電梯、緊急樓梯和公用設施。 為了深入第五大道，該機構將把私人土地用於車站入口，並以某種方式將卡車帶到後街。

海灣運輸署稱，位於聯合車站以西的輕軌站將需要昂貴的拆除和重建第四大道南高架橋，該高架橋載有33,000輛車和繁忙的公交線路。 至少有兩條車道將關閉五至七年，可能會將駕駛者轉移到歷史街區。

「我知道第四大道的交通已經很忙，所以我不想承受更大的壓力，」女商人伊麗莎白孔（Elizabeth Kong）說，她傾向第五大道的計劃。

但第四大道的計劃提供了一個優勢，即建立一個靠近先鋒廣場的交通入口，同時補充了該城市新的傑克遜樞紐計劃，旨在改善兩個歷史街區之間的步行條件。

「它提供了活躍該地區的機會，」約克說。

先鋒廣場聯盟和西雅圖 CID 公共發展局支持保持第四和第五大道的研究。他們表示，進一步的研究可以防止最糟糕的情況，即海灣運輸署決定在第五大道下建設，然後西雅圖市需要決定重建第四大道的高架橋。

「ST3和第四大道在接近時間內重建的累積影響可能會扼殺唐人街國際區。 簡而言之，是否有機會通過一個項目來解決這兩個問題？」開發機構在正式評論函中說。

對交通項目的不信任

2012至2014年第一山有軌電車建設，因為阻礙了商家並導致公用事業停工，已引起社區對交通項目的不信任。雖然商家可以在有軌電車和ST3工作之間獲得15年的喘息，但這一事件削弱了對城市項目的信任。

自2016年大選以來，海灣運輸署已花費3250萬美元用於ST3外展和西雅圖走廊的工程。上週四，中轉委員會投票決定再增加6,000萬美元，預計到2022年將花費預算2.86億美元完成環境研究和初步工程。

很少有人比唐人街牌坊旁的Seattle Best Tea老闆麗迪婭林（Lydia Lin）更有利害關係。憑藉24年的經驗和豐富的有機茶選擇，亦因為忠誠的顧客，包括通過輕軌抵達的華盛頓大學學生，令她的生意在道路封閉下都能生存。

另一方面，第五大道的工作可能會拆除她商店所在的建築物。 這就是為什麼林說她支持第四大道站，但強調該計劃應該是一個唐人街團體決定。

「人們的成功不僅僅是因為一個條件，」她說。 「我們需要關心其他人。」