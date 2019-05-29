【熱播電影推介】

Taron Egerton in Rocketman from Paramount Pictures.

《火箭人》 Rocketman

類型：劇情 / 音樂 / 傳記

導演：德克斯特·弗萊徹

上映時間：5/31/2019

由《飛躍奇蹟》導演戴克斯特佛萊契執導，《火箭人》是敘述英國國寶級歌手艾爾頓強爵士的故事，如何從英國皇家音樂學院的奇才，變成了流行音樂界的天王，當今樂壇的傳奇人物。片名取自艾爾頓強經典名曲 “Rocketman”，泰隆艾格頓挑戰華麗多變、大膽前衛的舞臺造型，以及一邊彈鋼琴一邊大展爆發力的歌喉，唱出一首首觀眾耳熟能詳的動人歌曲，絕對是不能錯過的音樂奇想電影。

【新劇推薦】

(Photo by: Philipe Antonello / Hulu)

第二十二條軍規 Catch-22

類型：劇情 / 喜劇 / 戰爭

頻道：Hulu

首播時間：5/17/2019

該限定劇由Luke Davies及David Michôd執筆，講述主角Yossarian（Christopher Abbott飾）在二戰時的義大利，因為Cathcart上校（Kyle Chandler飾，原本由George Clooney飾演）的個人問題，他迫使下屬飛行大隊不停進行危險的飛行任務。而Yossarian原本想裝瘋來逃避任務，但他被告知軍隊所謂第二十二條軍規雖然指瘋子可免飛行，但得自行申請，然而「自行申請」一事卻反證明申請者本人是理性下不想死，因此根本不是瘋子，故該軍規形同虛設。



【新專輯推薦】

《 廢物 》 熱狗 MC HotDog

風格：流行

廠牌：滾石唱片

發放日期：6/5/2019



如今大家都會說 Keep Real，那到底是什麼？MC HotDog熱狗 反其道的告訴你，什麼才是真正的生活。在<廢物>專輯裡往來交錯辯證過去與未來，好似懷舊的說以前有多荒唐，卻是宣示未來就有多從容可以駕馭所有光怪陸離。感傷妝點狂妄，反省揭露野心，清點得了過去的強者才能在妖魔橫行的當代稱王。







