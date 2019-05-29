西雅圖舊建築　防震加固將花近13億美元

卡斯卡迪亞俯衝帶 (SBG)

（編譯Tea）根據西雅圖政府的最新報告，政府估計將花費12.8億美元，為數以百計西雅圖易受地震影響的建築物，進行防震加固。

該報告將先前估計的非加固石造建築物由1,145個，降至944個。這些建築物約22,050人居住。

未來幾十年或會發生高強度地震的地區，典型以磚或混凝土建築，除以釘子固定地板外，並沒有足夠的金屬加固。如遇地震，牆壁可能向外鼓起；地面可能與牆身分離並下陷；胸牆可能折斷。

縱使西雅圖發生9級地震，將不會受到最嚴重的震動，但是西雅圖在華盛頓海岸，靠近與其平衡的卡斯卡迪亞俯衝帶（Cascadia Subduction Zone），仍需關注持續5分鐘或以上的地震。此外，其中一個最大的斷層正處於市中心以南，研究人員相信這可能引起7級地震。

根據該報告，三層建築的加固價錢估計約$642,000——22,000平方英尺的商住混合建築，包括地面層的商業空間及上層的20個住宅單位。這假設項目代表市內一般建築需要加固。

2012年，市政府設立未加固石造建築政策委員會（Unreinforced Masonry Policy Committee），就防震加固計劃提供建議給建設及審查部門（Department of Construction and Inspections）。該報告指建設及審查部門在2017年獲得相關建議，然而建議至今並沒實施。2018年市政府已開始確認融資及資金選項，並執行協助加固建築物有困難業主的策略。

該報告也提及為了市內建築能被加固，將需要建立政策強制實施更多加固。因為大部分財務費用將落在私人業主身上，他們將不會從加固項目獲得「明顯經濟利益」，一個成功的政策將減輕他們的財務負擔，促使業主支持並服從，報告陳述為「達至一個更安全和更具適應力的西雅圖」。

