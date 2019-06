星二代岑寧兒訪溫哥華

(溫哥華消息) 來自香港的音樂創作女歌手 Yoyo最近應邀到訪溫哥華,擔任「第 23 屆加拿大中文歌曲創作大賽」(SQ23)的特別表演嘉賓,她抵達溫哥華後舉行記者會。

岑寧兒對加拿大並不陌生,因為她畢業於多倫多 York University ,而這次來到溫哥華演出,她也趁機與家人團聚並享受假期。

Yoyo 2017 年為偶像劇《夏至未至》演唱插曲《追光者》,該首歌曲爆紅,也讓她打開知名度。其實 Yoyo 在 2016 年就曾以專輯《Here》入圍台灣金曲獎最佳新人獎,近期推出的新專輯《Nothing Is Under Control》,也讓她順利拿下「第 30 屆金曲獎」國語歌后的入場券,跟蔡依林、林憶蓮、艾怡良和孫盛希競逐「最佳國語女歌手」寶座。除了角逐歌后,Yoyo 亦憑《Nothing Is Under Control》入圍「最佳專輯製作人獎」,能夠入圍金曲獎這兩大獎項,Yoyo 感到十分開心,並且認為是對這張專輯極大的肯定。她說:「很驚喜,很開心,我剛旅行回來,不知道是那天公佈入圍,剛還在洗澡,出來看到手機一堆留言才知道這個好消息。」「第 30 屆金曲獎」頒獎禮將於 6 月 29 日在台北小巨蛋舉行。

在記者會中,Yoyo 在台上和司儀,亦是加拿大中文電台的 DJ 阿愷和盧玉鳳玩「猜猜猜」遊戲,猜猜加拿大中文電台的 DJ 喜歡 Yoyo 那幾首歌,氣氛熱鬧。

Yoyo 岑寧兒是岑建勳和劉天蘭的女兒,父母都活躍於影視圈和文化界,但 Yoyo 並沒有靠「星二代」的身份入行,因為她得天獨厚,擁有一把能觸動人心的好聲音。Yoyo 是香港著名的和聲歌手,曾為很多天王天后擔任演唱會的和聲,因為欣賞她,很多歌手甚至願意和她分享舞台,邀請她上台合唱甚至作單獨表演,林憶蓮在某活動跟她合唱一曲《問我》時,曾以「近年少有的好聲音」介紹她出場;而陳奕迅更早在 2010 年 DUO 演唱會開始,就將她列為「御用和聲」的班底,並讓她在他的演唱會上獨唱一曲。