舞台總監兼燈光師Bill Woo

（西雅圖晶晶）一場演唱會，燈光師像一個藝術家，將千變萬化的燈光展現給觀眾眼前，燈光師的責任舉足輕重。Bill Woo擁有自己的Alpha設計和製作公司，他們的燈光設計是根據演出場地，做3D模擬，提前編程，他從事燈光工作10幾年，參與美國及亞洲等重要演出場地，負責很多舞台燈光設計工作例如：杜比劇院(Dolby Theatre—奧斯卡獎的頒獎會場）的舞台燈光設計，他經常參與著名歌星舞台燈光設計如：楊忠偉、黎瑞恩和Twins等等。

他最難忘的經歷事，有一次，他在洛杉磯的帕薩迪納(Pasadena Convention Center)劇院參與一個裸眼3D+7.1聲道+氣味(5D+)的舞台劇。他用二天的時間，將舞台道具、燈光、音響和吊威也改頭換面。燈光對他具有挑戰性，不同場地，不同類型的表演、甚至演唱會中的每一首歌、舞蹈的節奏，所投射的燈光效果都有所不同。

這次演唱會，他利用舞台兩邊的特大銀幕，實況演唱會現場，歌星下台與觀眾零接觸，場面火爆，利用專業的燈光，令全場觀眾看得更加清晰。他還運用搖頭燈，令舞台上的歌手表現更加出色，用藍色的燈光射向Disco 反光球，讓一點點的燈珠散落，像宇宙般的亮光，散發在觀眾的身上。 他坦言：他很喜歡做燈光師，因為很有挑戰性，而且他可以掌控所有的燈在他的手中，他可以根據自己的創意，將舞台的意境呈現給觀眾。來年，西雅圖的觀眾將看到他不同創意的舞台燈光設計。