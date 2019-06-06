比亞法案通過 喪孩城市員工可獲帶薪護理假

（編譯Zita）無論是喪失孩兒或伴侶在分娩不幸去世時，西雅圖市員工現在可以使用帶薪家庭護理假。本週一市議會通過比亞法案（Bea’s Law）—新生兒比阿特麗斯·奧爾德（別稱比亞；Beatrice Kathryn Alder）的悲劇促成該市考慮改變其家庭護理條例。



比亞於2017年11月去世後，母親雷切爾·奧爾德（Rachel Alder）因為先兆子癇這種妊娠並發症回到了醫院。隨著奧爾德的女兒過世，在西雅圖市工作的雷切爾也無法享用其帶薪休假。相反，帶薪休假規則要求她在三天后重返工作崗位。



當雷切爾和艾琳·奧爾德（Erin Alder）這對夫婦於上月在市議會面前講述了他們的故事，他們提出這個進退兩難的困境。他們談到其朋友和家人在他們哀悼時如何照顧他們，以及雷切爾的同事讓出自己的休假以給她兩個月的假期。雷切爾說，她每天乘坐巴士從工作回家都以淚洗臉。一位同事提議她向工會PROTEC17提出申訴，其後工會聯同市議會成員特雷莎·莫斯奎達（Teresa Mosqueda）、議員M‧洛雷娜‧岡薩雷斯（M. Loren González）和市長詹妮‧德肯（Jenny Durkan）一起提出對這修訂的改變。



奧爾德夫婦對這項通過表示「非常高興」，並感謝他們在整個過程中獲得的支持。市議會週一批准的護理條例將允許父母在18歲以下的孩子去世後享受帶薪休假。 如果伴侶的離世與懷孕有關，員工亦會得到帶薪休假。



「沒有父母會想要使用比亞法案（Bea’s Law），」雷切爾曾經啜泣地說。「但出現這種情況時，這似乎是合理而正確的，比亞將能提供幫助。」