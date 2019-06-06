研究指出 美國人平均每年吸食數千個塑料碎片

塑料—在現代生活中無處不在—從空中飄落，在海洋中流淌，在土壤中翻起來。新的研究估計，每年都有成千上萬的小顆粒（通常比眼睛看到的小）進入我們體內。成年人每年食用和吸入至少98,000個顆粒，這是基於對先前關於海產品、蜂蜜、瓶裝水和啤酒等微型塑粒攝入的研究回顧。



週三在美國化學學會期刊《環境科學與技術》上發表的這項研究可能只佔美國人具體攝入塑粒的一小部分。因為研究領域仍處於起步階段，科學家尚未研究政府推薦的美國飲食中約85％的微塑料含量，包括豬肉、牛肉或富含塑料的加工食品。 目前還不清楚微塑料的攝入對人類健康的影響。



研究確實表明了這一點：隨著全球塑料生產的不斷增加，科學家幾乎在所有地方都發現了微塑料，它們通過無數方式進入食品系統，科學家們正在呼籲對此進行更多調查。事實上，在試驗過程中，微塑粒在人們飲酒、吃飯和呼吸方面已經變得無處不在。



研究人員分析了26篇關於微塑粒的論文，並利用得出的結果構建了一個微塑粒含量數據庫，該數據庫代表了超過3600個樣本的結果，包括空氣、酒精、瓶裝水、蜂蜜、海鮮、鹽、糖和自來水。然後，他們將這些數據與政府關於呼吸率、平均水消耗量和建議食物攝入量的信息進行比較，以確定人們對微塑粒的攝入程度。



該研究估計，成年男性平均每年會吃掉、飲用和呼吸121,664顆塑粒，而女性則攝取98,305塑顆粒。兒童的數字略少。個人習慣可能會對攝取水平產生重大影響。例如，瓶裝水平均含有比自來水更高的微塑粒數量。