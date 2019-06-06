美國最大的性別差距之一 西雅圖騎自行車的人 男性居多

（編譯Zita）平常在路上騎自行車的人，是男性多，還是女性多？數據指出，原來在西雅圖騎自行車居多的人是白人男性，而且他們很多都是家境富裕的。數據還顯示，有色人種和白人一樣都會騎自行車，所以真正的差異在兩性之間。 男性騎自行車的可能性比女性高，而事實證明，西雅圖的自行車性別差距在該國是數一數二的。



市場研究巨頭尼爾森（Nielsen）從全國各地收集有關其運輸選擇的數據。 他們在2016年至2018年間對全國400,000多名成年人進行了調查，其中包括西雅圖都會區約5,900名成年人。尼爾森要求受訪者從列表中選擇他們在過去七天中的所有交通方式。據數據顯示，西雅圖地區估計有169,000名成年人使用自行車作為交通工具。事實上，其中絕大多數是白人，佔總人數約55％。



總體而言，6％的人口在西雅圖地區選擇使用自行車，但對於男性來說，它躍升至9％ 。無論是對白人男性或有色人種而言，這個數字是相同的。那如果白人男性和有色人種男性同樣有可能騎自行車，為什麼數據顯示會有更多白人騎自行車？ 有一個簡單的解釋：白人佔該地區成年人口的36％，而有色人種男性佔14％。



數據顯示，在全國范圍內，有色人種實際上比白人更有可能騎自行車。 使用自行車的最高比率是亞洲男性。 美國原住民或其他種族的拉丁裔男性騎自行車的比例也高於白人，而黑人的騎車率略低。



不過，有關性別的數據卻講述了一個截然不同的故事。 與男性相比，女性使用自行車的可能性要小得多，而且在所調查的每個大都市區都是如此。在西雅圖地區，估計有169,000名騎自行車者，其中128,000人是男性，約佔76％。 雖然這裡的男性比全國平均水平更有可能騎自行車，但女性的可能性要小一些。



英傑華‧斯蒂芬斯（Aviva Stephens）在她的博客《騎自行車》中寫道她在西雅圖騎自行車的經歷，說明為何女性騎車的可能性較小，當中缺乏連接的自行車道網絡是最主要的原因。當然，缺乏自行車道可以阻止所有性別的人，但基礎設施的改善已經顯示出增加男女之間的自行車平等。



斯蒂芬斯提到了想騎自行車上下班的女性的其他障礙—作為媽媽的女性需要每天接送孩子，這使得騎自行車變得不切實際。她指有些女性可能對自己的外型有「更高標準的看法」，一身自行車的裝束和汗水會影響她們上班的形象。加上，當女性走進自行車店時或會有種生畏感，好像自己需要認識自行車每一個零件這樣。



騎自行車可能是最便宜的交通方式之一，這意味著它可以成為低收入人群的一個很好選擇。 即便如此，市場研究顯示西雅圖地區的自行車運動員確實更富裕，家庭收入中位數為88,500美元。 在全國范圍內，騎自行車者僅佔家庭收入的中間位置。但即使西雅圖地區的收入中位數很高，數據顯示四分之一的自行車當地家庭收入低於50,000美元。

