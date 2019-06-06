過百個遙控交通攝像頭 西雅圖監控條例或侵犯隱私權？

（編譯Zita）隨著包括無人機和攝像機等監控工具在全國公共場所變得越來越普遍，隱私權倡導者呼籲政策制訂者對這些技術進行更嚴格的審查。在西雅圖，一項2017年監管法令正在接受考驗，該法令作為其他美國城市尋求管理此類技術的樣板。



但兩年過去了，該法令陷入了官僚程序，這一過程推遲了市議會該技術的審批。很多民間自由團體和一個審查技術影響的外部工作組都提出了對數據收集、使用或存儲缺乏明確限制的擔憂。



市政委員會必須在上個月完成全體投票之前，審批每項技術，以討論該法令要求的第一份報告。 它們涉及西雅圖交通部（SDOT）用來監控和管理交通的兩種監控技術：車牌閱讀器和閉路電視交通攝像頭。



會議強調了簡化監測影響報告的必要性，使調查結果更加適合公眾，並清晰化技術操作人員的培訓指南。現時全國各地的司法管轄區也在審查自己的公共安全工具，上個月，舊金山禁止使用所有市政機構使用的面部識別技術。加利福尼亞州的奧克蘭和馬薩諸塞州的薩默維爾正在考慮類似的禁令。



「2017年監察條例」旨在提高使用監管或分析人員技術的透明度，這些技術可能會對隱私或其他公民自由構成風險。市政部門現在使用以及他們計劃購買的的監控技術，都得經市議會批准。部門亦須就每個機構的監控技術撰寫監督影響報告。每份報告都會指出有關技術使用的政策、收集的數據以及運營該技術員工的資料。 2018年的法律修正案要求影響報告也需由七名成員組成的外部工作組進行審查。



現行法令取代了2013年「限制購置監視設備」的法律。隨著該市在西雅圖海濱安裝了數十個安全攝像頭以及警察部門建立了無線網狀網絡，公眾的憤怒促使原始法令的製訂。 2016年，西雅圖警察局購買了社交媒體監控工具Geofeedia，以協助進行刑事調查。該技術因為不是硬件，在收購前未經過檢驗，引來更多監控技術和數據條例的討論。



自2017年以來，現在稱為「西雅圖信息技術」（SIT）的城市部門已經審查了數百種技術，將需要批准的技術篩選至29項，其中絕大部分由西雅圖警察局使用，其次是電力公司城市之光（City Light），SDOT和消防局。法律排除在辦公室環境中使用的警用攝像機或技術。



影響報告為期六到七個月，由部門工作人員審查技術、撰寫草案和組織社區外展活動以徵求反饋。然後，外部工作組審查最終報告，並在完整的市議會投票決定是否批准該技術之前回復評論。



討論的技術包括SDOT的人工智能車牌閱讀器，它使用高速攝像頭和計算機算法將車牌圖像轉換成數據。整個城市共在25個地點安裝了攝像機，捕捉10%經過的車牌圖像。州交通部透過計算車輛在A點和B點出現的時間，以得出行程時間，並會在高速公路的顯示板上告知司機。這些車牌圖像隨後會被刪除，而SDOT亦不會得到車牌資料，因為「儘管這與執法機構使用的系統類似，但這是一個完全獨立的系統」交通局代表傑森劍橋（Jason Cambridge）表示。



另一個獲得市議會批准的SDOT技術是數百個遙控交通攝像頭，用於觀察整個城市的車輛運動。 劍橋說，在交通和建築增加的時候，攝像機和車牌閱讀器對於幫助公眾計劃旅行至關重要。監管條例涵蓋的其他技術更具侵入性。 4月份，工作組批評西雅圖警察局使用自動牌照識別技術，這種技術引發了公民自由問題。 在4月份致西雅圖市議會的一封信中，工作組對自動車牌閱讀器系統表示擔憂，警察部門在24小時內收集了37,000張牌照，每年掃描數量達到1350萬張。



該工作組指出，該技術掃描的驅動程序並未涉嫌任何犯罪，「這使人們質疑此類數據收集的規模和目的。」西雅圖法律對自動牌照讀取器技術的使用沒有限制，這意味著任何機構都可以選擇跟踪車輛和保留數據的方式和時間。 工作組建議西雅圖警察局明確規定其政策，並將自動車牌閱讀器數據的保留時間減少到目前90天的一半。

