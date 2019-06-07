成都為什麼被稱為天府之國？

四川被稱為「天府之國」由來已久。這是由於它自身所處的獨特地理位置和優越的自然環境所決定的，主要是：歷史上所說的「天府之國」主要是指四川盆地，並不包括現今的川西高原和川南山地。四川盆地土地肥沃，氣候溫和、雨量充沛，特別是秦朝修建了都江堰水利工程之後，成都平原成了中國歷史上農業和手工業都十分發達的地區，成了中央王朝的主要糧食供給基地和賦稅的主要來源，故稱「天府」。四川盆地周圍都是崇山峻嶺，交通閉塞，古稱「四塞之國」，在冷兵器時代，它具有易守難攻的特殊戰略地位，因而避免了歷史上很多次戰爭的破壞，得到了一個相對安定的社會環境，這就有利於她社會經濟的發展。歷史上許多有眼光的戰略家，如張良、諸葛亮等都把四川當作可以立國的根基之地。唐朝中期和晚期，關中發生戰亂時，唐玄宗和唐僖宗都是逃到四川成都避亂，當時的成都，在他們的眼裡正是一片笙歌宴舞之地，當時就被稱為「天府之國」了。那麼，「天府之國」的名稱到底是怎麼得來的？據考證，「天府」一詞最早見於《周禮》，本是一種官名，是專門保管國家珍寶、庫藏的一種官吏，後人用以來比喻自然條件優越，形勢險固，特產富饒的地方。歷史上最早稱四川為「天府」出自諸葛亮的《隆中對》：「益州險塞，沃野千里，天府之土，高祖因之，以成帝業」。漢代的益州包括今四川盆地和漢中盆地。晉代著名史學家常璩在所著《華陽國志》中稱：「蜀沃野千里，號稱『陸海』，旱則引水浸潤，雨則杜塞水門，故記曰：水旱從人，不知饑饉，時無荒年，天下謂之天府也」。「天府之國」在歷代文人學者筆下逐漸成了四川盆地的代名詞，後來還進入了中學教科書。

四川省省會，中國歷史文化名城之一，位於省境中部，以漢族為多，有回、蒙古、藏、苗、滿、土家等44個少數民族，轄7區8縣，代管4個縣級市。名勝古跡眾多，有武侯祠、杜甫草堂、都江堰、王建墓、什邡堂古邛窯遺址、辛亥秋保路死事紀念碑等國家級重點文物保護單位6處，有彭大將軍家珍殉國紀念碑等省級文物保護單位32處，有孫中山銅像等市…

成都大熊貓繁育研究基地

基地位於成都市北郊，距市區約10公里，建設完全模擬大熊貓野外生活環境，建有湖泊、溪流、竹林、草坪等，共飼養100 多隻大熊貓。除了大熊貓，還可以看到黑頸鶴、孔雀、鷺鷥等小動物。當然，你可以近距離的去觀賞這些萌噠噠的國寶們不過看熊貓最好是在早上09:30以前（09:00-11:00 有個餵食時間）

基地內眾多的「熊貓別墅」就是基熊貓的封閉休閒場所。內有露天園子和室內休息室，天氣涼爽時大熊貓會在園子內玩耍，遊人可以隔著欄杆觀賞萌萌的大熊貓；天氣炎熱時，大熊貓就躲在開著空調的休息室內，這時候只能隔著玻璃觀看了。

都江堰景區

兩千多年前由秦國蜀郡太守李冰修建的都江堰水利工程，是全世界年代最久、唯一留存、以無壩引水為特徵的水利工程，也是目前中國保存最完整的古代水利工程，工程位於都江堰市城西的岷江幹流上。

工程由魚嘴分水堤、飛沙堰溢洪道、寶瓶口引水口三大主體工程和百丈堤、人字堤等附屬工程構成，把洶湧的岷江分隔成外江和內江，外江排洪，內江引水灌溉，使川西平原成為「水旱從人」的「天府之國」。兩千多年來，一直發揮著防洪灌溉作用。都江堰水利工程周邊景色秀麗，文物古跡眾多，主要景點有伏龍觀、二王廟、李冰石刻像、安瀾索橋、玉壘山公園等。

寬窄巷子

寬窄巷子是成都惟一遺留下來的清朝古街道，由寬巷子、窄巷子和井巷子三條平行排列的城市老式街道及其之間的四合院群落組成。來這裡，喝茶、吃火鍋，感受成都的閑生活、慢生活和新生活。

你可以在這裡要一杯蒙山黃芽，與旁邊的老爺子擺擺龍門陣；也可以喚一名「舒耳郎」，舒舒服服的享受掏耳朵的愜意；更可以在小吃攤邊，面對著琳琅滿目的小吃大快朵頤。夜幕下的寬窄巷子也是別有韻味，點醉、白夜、胡裡等酒吧，都充滿了成都的時尚感，在夜間綻放它的魅力。

錦里古街

成都知名的步行商業街，由一大片清末建築風格的仿古建築組成，擁有數量眾多的酒吧、餐飲名店，是西蜀歷史上最古老、最具有商業氣息的街道，著名的武侯祠也在其中。

錦里與武侯祠一牆之隔。人們一般都會在遊玩好武侯祠後，來錦里逛一逛。錦里洋溢著成都市井特有的喧囂和隨意。街道兩邊售賣的都是頗具當地特色的物品，手工的皮包、五顏六色的布燈籠等，還有眾多老成都手藝人在忙碌，吹糖畫、捏面人。此外，各色美食絕對令你垂涎三尺，張飛牛肉、豆花、牛肉焦餅、缽缽雞，各具風味。

夜幕下紅燈籠亮起後的錦里，酒吧茶館喧囂熱鬧，其中比較有名的蓮花府邸酒吧，據說很多超女、快女都在此唱過歌。

桃花故里

桃花故里位於「世界現代田園城市」成都東郊龍泉山生態旅遊功能區，是四川知名風景區-花果山風景區的核心景區，坐落于龍泉驛區山泉鎮。花果山風景區建設從桃花故里拉開序幕，形成了如今「四季花不斷，八節佳果香」的美景。

桃花故里以川西壩子種桃第一人晉希天故居-桃源村為核心景區向四周輻射、延伸，形成了面積約4.5平方公里的景區面積。景區以桃花品種多、花期長、密度高而聞名全國。每逢陽春三月，這裡的桃花萬樹競放、燦若雲霞，十分壯觀。景區主要包括「福道」、「情道」、「壽道」、「古驛道」、 「桃花潭」、「古驛歲月」、「花好月圓」、「連心亭」、「桃文化長廊」、「乘龍觀佛」、「桃花石林」、「桃文化陳列館」、「桃文化詩歌牆」、「誇父廣場」等景點。1990年代蔣大為曾在此放歌《在那桃花盛開的地方》，2002年湯燦曾在此拍攝《又見桃花紅》，2007年阿牛又將他的《桃花朵朵開》帶了進來，使得桃花故里遠近聞名。

青城山

青城山位於都江堰西部，是道教發祥地之一，自古素有「青城天下幽」的美譽。分前山和後山兩部分，前山是青城山風景名勝區的主體，道教文化、文物古跡多集中這裡，這裡也是一般遊客口中的「青城山」；後山以自然風光取勝，是度假休閒的好去處。

武侯祠

武侯祠內紀念的是三國時期蜀國丞相諸葛亮，初建時曾與昭烈帝劉備的祠廟相鄰，在明朝初年併入漢昭烈廟，成為中國唯一君臣合祀的祠廟。

成都武侯祠的文物區主要由惠陵、漢昭烈廟、武侯祠、三義廟等組成，主體建築為武侯祠。武侯祠分大門、二門、劉備殿、過廳、諸葛亮殿、三義廟等，排列在從南到北的一條中軸線上。祠內供奉劉備、諸葛亮等蜀漢英雄塑像50尊，區域內還有眾多的關於諸葛亮和三國文化的碑刻、匾額等。成都著名的「紅牆竹影」，就在景區內，記得拍照哦。

武侯祠的園林區，位於武侯祠西側，原是民國時期四川省主席劉湘的墓園，區域內有石牌坊大門、三洞門、四方亭、薦馨堂、墓室等建築，是西南地區惟一一座北方風格的陵園建築群。武侯祠毗鄰錦裡（錦裡民俗區），可以一併遊玩。

春熙路

春熙路是成都的時尚中心、也是當地美食和美女的集中地。來這條成都最具代表性的商業步行街逛逛，吃吃東西，看看養眼的美女，是來成都必做的一件事。

春熙路不僅僅是一條街，而是指北新街以東、總府路以南、紅星路以西、東大街以北、南新街、中新街及其臨街區域。外地人來到成都，如果不逛逛春熙路，就好比到北京不去王府井，到上海不到南京路一樣會非常遺憾。

春熙路街道兩邊，百年老店、時尚商場、品牌專賣、美味小吃店雲集，鐘水餃、賴湯圓、韓包子、龍抄手等名吃在春熙路上都有分店。週末，這裡也是成都市民休閒的絕佳去處。春熙路還是打望成都美女的最好時機。而週末的春熙路，則是一場美女雲集的盛會。

春熙路主街的交匯處是著名的中山廣場，屹立著孫中山銅像。北口還有用花崗石雕制而成的成都風俗浮雕藝術牆，描繪了唐代成都的廟會、花會、燈會、採桑等各個景觀。

成都海昌極地海洋公園

海昌極地海洋公園，包括極地動物展示區、鯨豚表演場、歡樂劇場、海洋動物展示區、風情小島休閒區等區域，在這裡能夠看到北極熊、企鵝等珍貴的極地動物，還能欣賞到海豚、海獅等動物的精彩表演。

走進園區大門，售票處兩側分別是遊客中心和紀念品商場和兩家主題餐廳。與售票處正對著的圓頂建築既是海豚表演場，左側為極地動物展示區和歡樂劇場，右側為海洋動物展示區、風情小島和兒童樂園。