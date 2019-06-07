本報記者晶晶採訪尤雅(左)後合影

（西雅圖晶晶）台灣巨星尤雅首次來西雅圖開演唱會，場面非常震撼。1970年出道至今，她每首歌令聽眾百聽不厭。她曾經拍過電影、電視劇、廣告和當過主持人。我有幸在西雅圖的中國海景酒樓訪問一代巨星尤雅，她依然風韻猶存，歲月並沒有在她的臉上留下痕跡。

演唱會一個星期前，她已經來到西雅圖，面對山清水秀、風景如畫的翡翠城，她情不自禁地稱讚：住在西雅圖的人一定很幸福。她的到來，受到當地華僑的熱情款待，特別台北經濟文化辦事處範國樞處長、台灣僑務委員等等的熱情招待。

娛樂圈

尤雅16歲在飯店唱歌，她一向品學兼優，非常喜歡唱歌，最初父母以為她把唱歌當作是一種娛樂，只是玩玩而已，所以，放學後，她做完功課，便讓她在飯店唱歌。直至，有一天，劉家昌被她的嗓音驚豔，走到後台，問尤雅：「想當歌星嗎？」之後，劉家昌在她駐唱的飯店，用餐巾簽下她第一張合約。此時，父母才如夢初醒，極力阻止她進入娛樂圈。尤雅在1969年11月3日至1972年10月12日，在中視歌唱節目《每日一星》演唱西洋歌曲，共1048集。《每日一星》由不同藝人輪流主持，剛巧她上的那一集，主持人正是劉家昌。1970年，她憑着由劉家昌譜曲、林煌坤填詞、海山唱片發行的國語歌《往事只能回味》轟動華人歌壇。父母看到女兒的驕人成績，才支持她進入娛樂圈。

成名歌曲

劉家昌既是她的伯樂，又是她的老師。《往事只能回味》是她的處女作，但那個時候並沒有版權稅，她只收到新台幣$8000元的唱片稅。那個年代大家都很喜歡看瓊瑤的小說，尤雅在瓊瑤小說改編的電視劇中的歌曲，以及她唱的很多經典歌曲，相信她的粉絲一定不會忘記：《我找到自己》、《有我就有你》、《小雨》、《輕煙》、《在雨中》、《為什麼春天要遲到》、《未曾留下地址》、《彩雲飛》、《心有千千結》、《煙水寒》、《愛在飛揚》等成名歌曲。1973年，她與日本CBS SONY簽約，到日本發展兩年，灌錄四張EP與兩張大碟。她共灌錄123張唱片，一年出五張專輯，而每張專輯只需用三天時間，就完成十多首歌曲的錄製工作。

最難忘的事

四十多年來，對於她來說，每一個地方，每一場演唱會都帶給她很多難忘的回憶。2012年2月11日在北京人民大會堂舉行「媚麗一生懷舊金曲演唱會」，可以在人民大會堂唱歌是一件至高無上的榮譽，閒雜人是很難隨便進出的。假如歌星在這裡演出，是要通過政府審批，必須提供個人資料，並持有歌星證，很多歌星已經沒有該證件，幸好她還保存完整。當她演出後，主辦單位告訴她，第二天，北京人民大會堂的高官將要在這裡開會，大會堂正中央懸掛著毛澤東的畫像，這真是很難得的演出。

心路歷程

她說：「因為喜歡唱歌，也不知道怎樣進入娛樂圈，也從來沒有想過離開娛樂圈，離開舞台。對於一個藝人，最重要是：懂得怎樣去約束自己，什麼事情應該做，什麼事情不應該做，每個人都要學到老；做到老，從而令事情做到更好。要珍惜觀眾對自己多年來的支持，繼續好好的生活，唱多些歌曲給觀眾聽，這樣做人才有價值和尊嚴，生活才有意義。」 在短暫的訪問中，從她身上學到了很多。雖然她是一個世界級的巨星，但她仍然對自己很有要求。這次在西雅圖的演唱會，對於她的粉絲來說，是一場非常完美的演出，可她還是謙虛地說：「還可以唱得好一些。」她從出道至今仍屹立不倒，是她那種敬業樂業的精神。希望，她繼續享受美好的人生，繼續做多些巡迴演唱會，她的歌聲將永遠留在我們的腦海裡。