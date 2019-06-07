改編創作歌劇《雷雨》 六月溫哥華隆重登場

(溫哥華消息)改編創作歌劇《雷雨》，將於6月22日及23日在溫哥華Vancouver Playhouse 演出。

歌劇《雷雨》由加拿大華人音樂家唐康年、潘幸孩夫婦耗時30年改編創作，是追求藝術不朽的生動典型。從80年代醞釀創作之初，到2007的溫哥華音樂劇版、2017年天津音樂劇版再到6月份的歌劇版，歷時差不多30年，真可謂用生命譜寫的樂章。

唐康年先生寫了此劇中的大部份詠嘆調及合唱曲，2008年曾以音樂會的形式在溫哥華上演，受到肯定。唐先生患重病後去世後，他的妻子潘幸孩決定完成唐康年的音樂追求與夢想。她先與劇作家，前上海歌劇院院長何兆華共同完成了劇本寫作，之後潘幸孩完成了其餘的詠嘆調及喧敘調。

《雷雨》歌劇將劇本與音樂相輔相成，共同譜寫成一部震撼人心的鉅作。歌劇以它獨特的劇作語言，娓娓道來其中的故事和人性。 《雷雨》的語言帶有濃烈的抒情味，它的語言發自人物的肺腑，帶有強烈的情緒色彩。

演員帶著飽滿的感情，音樂帶著鏗鏘的力量，幕後帶著誠摯的熱情，觀眾給以熱烈的回應，正因如此，碰撞出文化的色彩，這場富有時代意義和靈魂交流的演繹，展示了歌劇藝術的魅力。

歌劇《雷雨》2019年6月將破繭而出，如同鳳凰涅槃, 夾雜著悲傷與感動，在中國和加拿大兩地上演，中國天津首演時間是2019年6月6日及7日，加拿大溫哥華演出時間是2019年6月22日及23日。唯一獲得指揮界最高獎項格萊美獎湯沐海將親臨現場指揮。

《雷雨》原是被稱為「中國的莎士比亞」的中國現代劇作家曹禺1933年的作品，背景是民國時期的天津，曾多次被搬上舞台及拍成電影。《雷雨》的故事描述一個有濃厚封建色彩的家庭的悲劇。劇中以兩個家庭、八個人物、三十年的恩怨為主線，劇中人物包括偽善的資本家大家長周樸園，受新思想影響的單純少年周沖，被愛情傷得體無完膚的女人蘩漪，對過去所作所為充滿了罪惡感、企圖逃離的周萍，還有意外歸來的魯媽，單純的四鳳，受壓迫的工人魯大海，貪得無厭的管家等，不論是家庭秘密還是身世秘密，所有的矛盾都在雷雨之夜爆發，在敘述家庭矛盾糾葛、怒斥封建家庭腐朽頑固的同時，反映了更為深層的社會及時代問題。

話劇《雷雨》有8個人物，而歌劇《雷雨》只有6個，去掉了魯貴、魯大海兩個人物，這樣故事衝突更加緊湊，音樂巧妙的插白對話融入，展現了「命運多舛」這個主題，讓人物更加鮮明。