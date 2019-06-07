兩眼放光，心底湧出熱浪，雖說晨未明，還是趕緊乘著星光點點燈火，跨入夢幻般府南河活水公園，相伴晨練人們，踢腿甩腳，蹦跳跑步，不亦樂乎地，與自己遊玩，各得其所。

許久就聽說我們成都府南河畔，夾岸芳草茵茵，府河水流潺潺，有一活水公園，倚靠河堤美地，徜徉絕美佳色，「錦江秀色連天地，芙蓉國裡盡朝暉；有心栽花花不發，無心插柳柳成蔭」，能夠於熹微晨光，今日得以剛好逢著，遇之景色優美，綺麗幻夢，真若幸甚至哉，樂不可支，嘻樂而遊，與幻夢美景，湊趣春之盎然。

眼眸覷處，園燈瞳瞳，光芒熒熒，燭映簾櫳，朦朧美豔，公園萬事萬物，仿佛也如雨後春筍，欣欣然若睡醒模樣，睜開了睡眼惺忪眼眸，令園中植物樹木，假山花台，雕塑景致……諸諸般般，盡於黛黑盡顯幽壑縱橫，任其迷猜。

可未走上些許，天卻漸漸發亮，一切物什，開始現出原形，不覺讓自己訝然失笑，為剛才唐突思維，去卻愧疚，喜迎天光。

公園宣傳可謂別開生面，熒熒燈光顯示，古樸典雅宣傳欄，讓自己稍停腳步，覷其活水公園地圖，閱讀到了它的介紹，可不，它還真名至實歸，使自己覺著非常不錯，只有趕緊欣然前趨，去與它親密接觸，攬勝個賞心悅目，才能好意思高開了去。

活水公園真不愧為活水，是我們巴蜀乃至全中國之驕傲，它是獨立無二世界第一座以水為主題之城市生態環保公園，是成都府南河綜合整治工程主題公園，是四川省和成都市環保教育基地，也是共青團中央和國家環保總局確定的全國保護母親河行動生態教育基地和生態監護站。曾獲「國際水岸獎最高獎」和「環境地域設計獎」。

活水公園得天獨厚，位於錦江府河畔，占地2.4萬平方米，於1998年落成；整體設計為魚形，寓意人與水電、人與自然的關係魚水難分；主要由「人工濕地淨水系統」、「類比自然森林群落」和環保教育館等部分構成。公園能向人們演示被污染的水在自然界中由「濁」變「清」，由「死」變「活」的生命過程，故取名為「活水」。

這時眼眸跳躍，但見府南河流，江水澄澈潔淨，緩慢徐徐流淌，碧水藍天映照之下，波平如鏡，秀色乍顯，兩岸樓樹萬般景致，映入水中，只要一覷，瀲灩之姿，粼粼美景，不負觀瞻。

公園設計匠心獨具，曲徑通幽，彎彎曲曲，樹，亭，樓，石，植被，牌匾……等等若干，只要遊玩，總是「喜色看不夠，美麗飆出來；爬坡又上坎，心呼入畫面「，真資格得很，於畫景融為一體，好不欣然。

人工濕地塘床生態系統，是活水公園絕妙佳構，讓各種大大小小塘池，縱橫交錯，漫水浸溢，飄搖於水面浮萍、紫萍、鳳眼蓮、睡蓮等等，綠意洇染；而蘆葦叢生，水燭、茭白、傘草密佈，魚藻、黑藻雜揉其間，在各種魚類、昆蟲和兩棲動物穿梭水流之中，將水流靜澈，沿溝壑小溪，假山小石，一路潺緩而下，流水出小橋，石擁飆異狀，淙聲輕響，潦水過澗，直至流入府南河水匯合，去與大江大河見面。

一陣河風吹拂，水面漾起瀲灩，波波光光乍現，樹木撐天，遮陰蔽日，避暑佳地，當是勝任美處，自己也非隨隨便便點贊。信步而走，有幾處河堤小門可以打開，於步梯下於河中，可盡與河水手腳親睞，讓清澈水流，肯定漾卻眼眸，為你洗去憂煩。

人防工程遍佈園區，但卻被青苔與樹木覆蓋，遮遮蔽蔽，當要細覷方能知曉，可鐵將軍把門，不允許踏卻半步。樹藤如同偕伴鋼架，只見有一老婦在此吊肩，幾下舒臂，幾下喜顏，汗水相滲，身體鍛煉。

園區牽纏盤繞，水花涓涓細流，掩映綠樹，植物茂盛……可於「木棧道」輕叩腳步，可於「山林野趣」訴卻衷腸，可於「水流雕塑」感歎籲噓，可於「溪流花境」賞花佇觀，更「可親水觀魚」嬉戲魚樂，……總總之之，在腳踏「林中濕地」之後，當於「環教廣場」之傘形階梯板凳坐下，茗茶把盞，府河觀水，攬兩岸美景，想人生多姿多彩，那其樂融融，時間停滯，想必神仙生活，也不乏如此。

公園行走，緩慢遊移，江風盈耳，車喧園外，活水絮語，府河水漾……心亦靜，身也靜，萬物也當沉靜，但小鳥啁啾，聲聲入耳，一步一步，踩卻青石板，胸中蕩文章，手機螢屏之中，漢字跳將出來，與我逐一配合，好一處勝景，好一處浮想聯翩。

忽然聽見府河之中傳來陣陣馬達聲響，移步一瞧，但見兩三艘綠色機電船兒，輕舟踏波，破水而行，水花泛起萬千波瀾，五六個身著黑衣紅襖藍帽環河清潔工人，一路巡視，一路清淤納逅，可我觀之，水流乾淨平緩，幾無垃圾浮葉，是我們成都生態環境美好展現。

撫卻府河石欄，悵望遠近勝景，觀水，觀樹，更觀景色麗影，公園早被錦江之水與街路包裹，在地圖僅為小小一點，被蓉城大庇天下，可絲毫掀不起一絲浪花。但卻為繁忙都市，市民與遊玩人們一方靜寂，安適諧樂，並欣欣向榮，不斷為現代城市增添美麗，好不快哉，好不誕生美篇。

竹林婆娑，水草豐茂，樹林幽深，石凳亭台，……春天綠意在園中幽幽發散，可我心留此處，人卻必須趕往另外，世事輪回，總會再次蒞臨。別了！活水公園！別了！府南河碧水湛藍，我一定會再趁閒暇時光，繼續在其中遊覽，為這樣好景留連顧盼……

一一美哉！活水飆出美景來，你將與天地共存人間，與所有喜歡或掛念人們同在。

作者：張清明