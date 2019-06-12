亞馬遜，微軟和其他公司為無家可歸者住房資助數千萬

（編譯Zita）一年前，西雅圖的商業領袖幫助撒消每年因無家可歸和住房問題帶來約4700萬美元的稅項，現在亞馬遜，微軟，康妮（Connie）和史蒂夫鮑爾默（Steve Ballmer）以及其他公司宣布將為無家可歸者建造數百套房屋，總值超過當初的稅額。



這些資助共計4880萬美元，為長期無家可歸者建造8座建築物。因為殘疾、嚴重的精神疾病和物質使用障礙（或稱藥物濫用失常）等問題，使無家可歸者通常較難找到合適的居住環境。這些公司的資助承諾包括三間醫療衛生—Swedish Health Services、Premera Blue Cross 和 Providence St. Joseph Health—共1500萬美元的服務，以及在週二公佈的3000萬美元。



資金將贊助西雅圖非營利性開發商普利茅斯（Plymouth Housing），它提供永久性支持性住房，讓住客可獲得醫療保健、社會和治療服務。這是7500萬美元企劃的一部分，這有助普利茅斯將其在西雅圖現時的單位數量翻倍。



亞馬遜和微軟各自為此企劃提供了500萬美元。 根據普利茅斯的說法，這筆資金將有助利用多達2.5億美元的公共資金來完成這些建築。同一天，亞馬遜宣布將其員工的捐款與20個無家可歸的非營利組織相匹配，最高可達500萬美元，並且它將為位於弗吉尼亞州阿靈頓的經濟適用房提供300萬美元的資金。



「無家可歸問題和可負擔住房是西雅圖和華盛頓特區的真正關注點，」亞馬遜全球公司事務高級副總裁兼奧巴馬總統前白宮新聞秘書傑伊卡尼（Jay Carney）說。



「作為兩地的鄰居，我們向普利茅斯和阿靈頓社區基金會（Arlington Community Foundation）捐款，因為他們在住房穩定方面的成就和進步，以及他們一直幫助家庭改善生活質量。」

