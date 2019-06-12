華大成全國50校之一 使用「逆境指數」考慮招生

（編譯Zita）過去這個冬季，華盛頓大學成為全國50間學校之一使用「逆境指數」，這是一種新工具幫助招生人員衡量申請人在上大學所面臨的困難程度。它現時是華盛頓州唯一一間大學使用由大學理事會開發的新數據程式。



大學理事會在五月份向公眾亮相這種工具，立即受到各界的批評和懷疑—有人認為大學理事會對如何提供數據不透明。



華大官員認為，該工具稱為環境背景儀表板（Environmental Context Dashboard），可以更準確地描述學生在高中和早期可能遇到的障礙。該工具被一些新聞媒體稱為「逆境指數」，它使用15個因素來確定申請人面臨的困境程度。



招生管理副教務長菲利普·巴林格（Philip Ballinger）說，它提供了「更好，更豐富，更完整的數據」，而不是大學本身能夠發展的數據。它提供學生社區就讀成年人的百分比、社區的收入中位數、犯罪率以及擁有自己公寓或住房的百分比。



如果一個學生在低收入社區長大，那裡的犯罪率很高，而且很少有人擁有大學學位，那麼該學生可能會在該指數中獲得高分。然後，招生官員可以在評估大學申請的所有其他組成部分時考慮該分數，包括SAT分數和學生的成績單。該分數可以幫助大學組建更多樣化的學生群體。最近的研究已經將兒童生活中的壓力性創傷事件與較低的考試成績和學業成績聯繫起來。



巴林格說，這與大華自2006年以來一直採取的做法相似，當時它採用了「整體」審查程序，旨在將學生成長環境置入考慮因素中。巴林格說，華大希望找出那些經常被忽視的學生，他們的考試成績沒有反映出他們在教育生活中「逆流而上」的特質。



華大是該州最具選擇性的學校之一;去年，約有54％的州內學生被錄取為新生。



大學要求學生提交SAT或ACT分數。在全國范圍內，近年來有1000多所高校從標準化入學考試中脫離出來，其中包括華盛頓州立大學，惠特曼學院（Whitman College）和普吉特海灣大學（普吉特海灣大學）。

