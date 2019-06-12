西雅圖的發展與高爾夫球場之間的一場辯論

（編譯Zita）西雅圖應該如何處理公共高爾夫球場以及其佔據約528英畝的大部分綠地？該市現正對唯一一個公共高爾夫球場的未來發展進行研究，經濟適用房的話題隨之而起，亦有市民擔心西雅圖高爾夫的運動受影響。



雖然市長詹妮德肯（Jenny Durkan）未有回答問題，但她指：「對於西雅圖人來說，如果不真正關注那些高爾夫球場的最佳用途，那將違反我們的責任。從一切到高爾夫球場的繼續，到找到一種方式將其中一部分用作公園和經濟適用房。」



西雅圖自1915年以來一直從事高爾夫業務，當時杰斐遜公園高爾夫球場（Jefferson Park Golf Course）在燈塔山開業。其他公共球場包括北西雅圖的傑克遜公園（Jackson Park）、西西雅圖高爾夫球場（West Seattle Golf Course）和Interbay高爾夫中心，於2001年由該市收購。



當這四個公共高爾夫球場的未來成為話題後，它們的存在受到經濟學家到社會主義各種批評者的嘲笑。



美國華盛頓大學公共政策學教授雅各布維格多（Jacob Vigdor）說：「西雅圖市拒絕成千上萬的家庭，只為了每天有幾百人能繼續追求一個愛好？」維格多從哈佛大學獲得經濟學博士學位，他計算出該城市528英畝的高爾夫球場土地的年度財務回報僅為0.15％，因此應將其轉換為至少10,000套住房。



競選西雅圖市議會的候選人肖恩斯科特（Shaun Scott）同意並在推特上寫道：「西雅圖的公共高爾夫球場應該迅速被住房取代。」斯科特是屬第四區的民主黨社會主義者，「西雅圖在高爾夫球場上所花費的美元，都不是用來準備土地以建造經濟適用房。」



西雅圖的往房問題現時延伸到要放棄城市優質公園的討論，令人猜想西雅圖已經缺乏可開發的土地，但事實是否真的如此？根據城市的數據顯示，自2016年以來，我們已經增加了超過3萬套住房，另有近2萬套住房正在建設中。這意味著該市在「十年內建造5萬個單位的目標」已經有效實現 。



儘管西雅圖正在經歷歷史上最大的建築熱潮，該市表示仍有超過20萬套可興建住房的容量。 該城市在150年的發展後，現已總共擁有36萬個單位。 因此，沒有理由盡快開始收回寶貴的公園用地。



另一個錯誤的想法是以為西雅圖有很多公園。因為是沿岸地區，該市確實有一個良好的公園系統。但全國而言，西雅圖的公園佔地只有12.5%，相比紐約（21.7％），舊金山（19.6％），鳳凰城（15.2％）或拉斯維加斯（19.4％）等城市是較少的。



即使西雅圖決定不再舉辦高爾夫球賽，西雅圖高爾夫球場和杰斐遜公園高爾夫球場也能成為壯觀的城市公園。 但是把它們變成了住房，西西雅圖在公園面積排名中甚至會低於洛杉磯（12.5％）。



有學者相信該市應該增加公園，而不是回滾。事實上，城市和縣的納稅人每年花費數百萬購買新的公園。 示例：西西雅圖高爾夫球場的幾個街區坐落著一個可以建造六層公寓樓的空置地段，但該市花費440萬美元將其變成西西雅圖交界處公園（West Seattle Junction Park）。



整個城市正在進行這樣的土地儲備是對西雅圖的發展有益處的，因此有不少人對將公園變成可開發的地段持反對意見。



最後，對公園用地使用財務回報分析是一個可怕的概念。學者認為即使城市的公園不再用來發展高爾夫業務，也不應用來建設房屋。始終政府的意義在於做一些不一定能獲利的事情，可是一但該市的綠色空間被削減，西雅圖還能稱自己做翡翠城嗎？

