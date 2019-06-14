你沒長大 我豈能倒下

這是一個苦命的女人，剛剛過了二十五歲的生日，就被查出患有一種不治之症，醫生說，如果不儘快手術，最多只剩下半年的壽命。女人的家庭並不富裕，對於那筆像天文數字一樣的手術費，他們只能搖頭歎息。

起初，男人不相信這個殘酷的宣判，帶著她四處求醫，希望能碰到一位藥到病除的神醫，可是當他把僅有的一點積蓄花光了，女人的病情依然沒有絲毫的好轉。漸漸的，男人沉默，害怕了，他不想陪著女人一起受苦，終於有一天，他拋下女人，去了一個沒人知道的地方，從此音信全無。

面對疾病的折磨、愛人的背叛，女人徹底崩潰了。此時的她是那麼的孤獨無助，脆弱得就像一片搖搖欲墜的枯葉，隨時都可能被無情的命運折斷。女人每天以淚洗面，她對未來已不抱任何希望，只期盼死神能早日叩門，結束這種痛苦的人生。

正當女人絕望得想要自殺時，卻意外地發現自己有了幾個月的身孕。這個孩子來得真不是時候，要是換作以前，她一定會高興得跳起來，可如今，她連自己的性命都保不住，又如何能生養孩子呢？女人躺在床上想了一天一夜，最終她決定活下來。女人想，或許這是上天饋贈給她的最後的禮物，也是最好的禮物，她不能讓孩子胎死腹中。於是，女人學會了堅強，她不再尋死覓活，不再自暴自棄，只想向上天借一年的生命，讓孩子健健康康、平平安安地出生。

為了活下去，女人不得不到處尋找工作，可人家一看她病懨懨的樣子，再加上還是一個孕婦，哪有人敢要她呢？沒辦法，女人只好做了一個城市拾荒者，每天提著一個蛇皮口袋，遊走在大街小巷。雖然日子過得清苦，還時常要忍受病痛的折磨，但女人一想到肚子裡的孩子，她的渾身就充滿了力量。夜深人靜時，每每感受到孩子在肚子裡的陣陣律動，她的臉上總是溢滿了幸福，並撫摸著隆起的肚子，親切地說，孩子，你要堅強，咱們一起努力！

十月懷胎，孩子終於呱呱落地，女人成了一位母親，那一刻，她覺得自己是世界上最幸福的人。撫摸著孩子那胖嘟嘟、粉嫩嫩的小臉蛋，她再次告訴自己，我不能倒下，如果我死了，孩子就沒人照顧，我不能讓孩子沒有母親，不能讓孩子受到一絲的委屈，我要陪著他慢慢長大。想到這些，女人變得更加堅強了。靠著一種頑強的信念，女人奇跡般地活了下來。轉眼間，孩子已長到了十多歲，正在城裡的一所學校念初中。很多人認為，這是一個奇跡，但女人知道，其實是孩子救了自己。

不知是誰說過這樣一句話，女人是天生的弱者，但母親是天生的強者；這個世界上有無數的奇跡，但很多奇跡都是母親創造的。當一個女人變成母親時，她的意志是堅不可摧的，這也是為什麼女人還能活下來的原因。女人經常對別人說一句話，孩子沒有長大。

作者： 周禮