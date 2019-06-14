好歌穿越時空 幻變音樂舞台 「可曾記起 Try to Remember」月底公演

(溫哥華消息)由「一劇場」主辦的「可曾記起 Try to Remember」 音樂舞台劇，將於6月30日(星期日) 假本拿比Michael J Fox Theatre演出兩場，為溫哥華東區無家可歸者工程 (Jacob’s Well Ministry) 籌款 。

「可曾記起 Try to Remember」 音樂舞台劇由香港駐多倫多經濟貿易辦事處特別贊助，是香港經貿處於六月舉辦以「連繫全球 超越界限」為題的「香港周」活動之一，由資深舞台導演及傳媒工作者潘煒強編劇及導演，另一資深舞台演員蘇柔美則擔任這音樂舞台劇的監製及執行導演。

這音樂舞台劇的演員包括本地著名電台及電視主持何活權，溫哥華實力派歌手 Angela Leung，出色歌手包括 Priscilla So, Shella Yeung, Angus Yam, Dionne Philips ,Danny Siu, Johnathan Wong, Seena Zhang, Esaine Mo 及一劇埸成員Aliana Pong, Anderson Lam, Grace Yeung, Paul Yip, Christina Huang, Brian Wong, Iris Chan, Angela Ho。他們會以全新破格舞台形式，傾力獻上一個活力十足，歡笑連連，充滿驚喜的音樂劇。

本劇以香港懷舊60年代至今十多首深入民心，極具代表性的香港中西流行金曲貫串全劇，來探討持守永恆的愛與現代愛情觀的價值茅盾, 同時帶出不同的香港故事，讓觀眾進入一個輕鬆，感性的音樂旅程！回顧香港往昔的種種情懷 ! 有關「可曾記起 Try to Remember」 音樂舞台劇的詳情可上網到www.dramaone.ca ，購票及查詢 可電郵到 dramaonevan@gmail.com 或致電 604-831-1633 。

「一劇場」於1995在加拿大溫哥華年成立，現已擴展到多倫多和卡加里，二十多年來參與多項本地大型製作及開辦戲劇課程，鼓勵年青一代嚴肅對待戲劇藝術。香港資深舞台劇演員和導演鍾景輝博士是「一劇場」的藝術顧問，香港已故知名資深演員岳華生前亦是「一劇場」的表演顧問，並於2016年參與「一劇場」的「寄不出的情書」在溫哥華的演出，香港資深藝人林嘉華是「一劇場」的首席演技導師。

「可曾記起 Try to Remember」 音樂舞台劇

日期 : 2019年6月30日(星期日)

時間 : 3:30pm 及 7:30pm

地點 : Michael J Fox Theatre 7373 MacPherson Ave, Burnaby, BC

票價：VIP$100 $60 $50 $40 (10張或上，有團體票優惠)

售票地點 : 名影集(列治文新城市廣埸1261室）購票及查詢 : dramaonevan@gmail.com 或來電 604-831-1633

報名詳情請緊貼 www.dramaone.ca 及 Dramaonevan一劇場

受惠單位 : Jacob’s Well Ministry 溫哥華東區無家可歸者工程