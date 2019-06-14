夜色朦朧，萬籟俱寂，點點星光點綴著夜空，發出溫暖又疏離的光芒，城市間鄉村裡萬家燈火眨著眼睛，從高處看是濃墨重彩的油畫，黃的，綠的，紫的，紅的，跳動的有生命的油畫，像一杯釅茶給人沁入心脾的感覺。黑色天穹仿若棋盤，星斗為白子，周圍墨色為黑子，上演著廝殺爭奪卻無聲無息的戰鬥。月光淡如水灑向人間，東邊升起又款款走向西邊，一圈氤氳的霧氣彌漫在大地，偶爾有風呼呼地刮，間或有雨淅瀝地落，風吹散了樹枝上的葉子，雨打濕了樹幹，斑駁的樹影隨風搖曳多姿多彩，街上的行人逶迤而行，怕是醉酒了吧，抑或是心情過於美好，路燈下那長長的倒影像是在跳舞，婀娜多姿顧盼生輝。

一絲莫名的溫暖蕩漾起來，溢在心頭上，這一刹那的靜謐實在是美麗之極的，它如一股暖流流遍全身，四肢百骸都感到十分的愜意和舒暢。抽取一根煙，淡淡的煙氣從我的手指上流淌出來，借著這寒意肆虐的空氣緩緩地飄蕩著，嫋嫋娜娜，使我的心情一下子明朗起來了。我愛極了這夜的靜。

索性鋪開稿紙把這恬淡的心情記錄下來吧，不要等待，否則這美好的心情滋溜就消失了，我盡力的去回想前程往事，可發覺那太熬人，不如寫寫這眼下的生活，我發覺自己唱起了小曲，黑色的筆書寫著一行行小字，把個初冬的情景如流水般傾瀉出來。

初冬的陽光是羞答答的，就像個大姑娘，你想著它奔放些，強烈些，它卻和你躲迷藏，一會兒暗沉下來了，像姑娘拉下了臉，一會兒羞澀地露面，像是宛然一笑，又像個小孩子，你得哄著它，求著它，順著它，它在哪兒傾瀉，你就去哪兒，比較起其他季節的陽光，它顯得彌足珍貴。

這時節樹葉已是金黃，時不時地墜落，鋪天蓋地，踏上去發出沙沙的聲音，輕輕搖晃樹幹，那黃葉如雨般降落，葉子生命力是如此的脆弱，而樹幹是多麼的堅韌。它像個戰士一樣固守著自己的疆土，對它的根不離不棄。無論寒風多麼凜冽，它都頑強的做著抗爭。比如白楊它直直的挺立著，把樹枝盡力往天空上伸，那直直的身軀透露出多麼堅韌的精神，矛盾的《白楊禮贊》早已記在心頭，如今想來確實是值得讚美的，我們都要向它學習，對它致敬！

冬季漸次開放著黃色的臘梅、山茶花、報春花，林林總總，不一而足，給我們的感官帶來美的享受。這其中我最欣賞的是臘梅。梅花香自苦寒來，這句話激勵著多少人，讓人遇到挫折依然堅持著，它是我的座右銘，怕也是許多人的人生信條。一種花代表著一種精神，恐怕這美譽就只有臘梅了，它迎寒而開、傲霜鬥雪、剪雪裁冰，不愧於四君子之稱。

冬夜的寒意使人忍不住懷念春天的美好，冬季恐怕是最不討人喜歡的，但四季往復本是常理，人奈何不得，正如人之喜怒哀樂，月之陰晴圓缺，都是自然之規律，有對比方顯得對方的好，這冬季背負的唾棄實在有些冤枉了。

冬季是蟄伏的時機，它蘊含著希望，蘊含著復蘇，正如人需要一夜的休整才有第二天的好精神頭一樣，冬季也是讓萬物休整的時候，等到休息好了，氣力足了，整個大地都將煥然一新，生機勃勃。

把冬季比喻成老婦人行不行呢？它孱弱枯敗，貌似合理，實想不似，因為冬的盡頭是春，而老婦人的盡頭則是死亡，意味著斷絕，所以冬季雖頹然枯朽但依然生機暗存，是不能鄙棄和辱罵的，冬季不該承受這麼莫須有的罪名，它應該有它的獨特的風致令人欣賞。它的風致就是默默無聞，甚至忍受冷眼和咒罵，但它的存在又實實在在地讓萬物得到補濟，正如夜之於晝，相互對立又相互轉化。

願冬季的人從寒冷中體會生命不易，進而敬畏生命，愛護生命，人生的長河不要只顧著抬頭走路，有時低下頭，風景就在腳邊。 思緒紛雜，落筆成文，這時一看，煙灰已凋落，只剩下煙蒂了。