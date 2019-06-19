冰毒禍害回歸金縣 情況比十年前嚴峻

（編譯Zita）雖然大批美國冰毒（正式學名：甲基安非他命）製造廠早在十年前已被打擊搗破，但現時在華盛頓西部，這種毒品以更純淨和廉價的方法回歸。



當西雅圖居民指出人行道上的毒品針頭泛濫時，他們通常會以為海洛因是罪魁禍首; 然而，根據金縣注射器交換調查，近年來使用針頭更大比例的實際上是注射冰毒的人。對比21世紀初吸用冰毒的高峰期，現時在華盛頓州因為吸用此毒品而死亡的人較多。在國會通過法規停止生產之前，2017年吸用冰毒的死亡率比2005年高出4倍。



「很多人都認為冰毒已經消失，並被阿片類藥物所取代，」華盛頓州立大學分析與精神藥理學實驗室負責人斯特林麥克弗森（Sterling McPherson）說。 「直到最近，我再次聽到人們談論冰毒。」



因為海洛因仍在金縣毒品的話題上占主導地位，冰毒的禍害悄悄地回歸並超過海洛因的問題。去年在金縣，吸用冰毒而死亡的人數為164，而因為海洛因死亡的人數是156。這不包括去年導致65人死亡的非法芬太尼（fentanyl）這種合成阿片類藥物。



「坊間還有更多的冰毒，它們非常純淨，而且價格便宜，」華盛頓大學酒精與藥物濫用研究所的臨時主任迦勒班塔 – 格林（Caleb Banta-Green）說。「當我們進行訪談時聽到有人說，『我們本來不想吸用冰毒，但當我去購買海洛因時，他們把冰毒也一併給我。』冰毒是如此便宜及容易得到。」



隨著救援藥物納洛酮（Naloxone；又名NarCan）和治療藥物的擴散，金縣的阿片類藥物相關死亡人數開始趨於平穩。但不像海洛因，冰毒的癮症不能用如丁丙諾啡（buprenorphine）這些替代藥物治療。更令人憂慮的是：冰毒的禍害已追及海洛因，當人們戒掉海洛因時還會對冰毒成癮。利用美沙酮接受治療的人當中，吸用冰毒的人從2011年的19％增加到2017年的34％。



對很多人來說，冰毒似乎是一種過氣的毒品。從1999年到2005年，華州記錄了近9,500個秘密製藥工場，這是自家製毒的高峰期。那一年，國會通過了法律，限制了偽麻黃鹼（pseudoephedrine）等藥物於零售櫃檯銷售。根據州生態部的數據，自2011年以來，全州僅報告了212個製毒工場。



但根據緝毒局（DEA）太平洋西北分部的特別代理人基思威斯（Keith Weis）的說法，美國邊境以南的販毒集團介入以滿足需求，墨西哥的「超級工廠」越來越多，並連同海洛因和芬太尼，把冰毒運送到5號州際公路，並將毒品隱藏在輪胎、油漆罐和半卡車的隱藏隔間中。就在今年春天的四個星期內，DEA已在太平洋西北地區緝獲了400磅的冰毒。



過去這種主要是美國西部白人使用的毒物，現正慢慢向東進入各美國城市，還開始有更多其他有色人種和無家可歸者使用。就金縣而言，藥物使用和無家可歸情況一起上升，但研究尚不清楚是吸毒導致無家可歸的現像，或是因為無家可歸情況導致吸毒情況上升。