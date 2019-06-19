炎熱天氣打開窗戶 小心孩童墮樓危機

（編譯Zita）隨著炎夏的來臨，不少人都選擇打開窗戶以作降溫。但發生在埃弗雷特的兩單孩童墮出窗外的事件後，官方正在警告打開窗戶可能造成的危險。根據消防局的消息，這兩宗事件發生在本週一南埃弗雷特公寓大樓內，兩名墮樓男童介乎3至4歲的男孩。醫務人員將一名男孩送往普羅維登斯埃弗里特醫療中心（Providence Everett Medical Center），第二名送往西雅圖的港景醫療中心（Harborview Medical Center in Seattle）。



普羅維登斯的一位代表說，他們無法討論第一個孩子的狀況，但被送往港景醫療中心的男孩已無大礙。港景醫療中心兒科主任布萊恩約翰斯頓（Brian Johnston）博士估計，今年夏天將有大約50名兒童因墮出窗外事件需要送院治療，他指醫院今年的同類事件已經「完全達到了兩位數」。



「當春夏季天氣變暖導致人們打開窗戶時，我們會看到這種墮樓的案件，」約翰斯頓說。他指其中一個原因是西雅圖擁有空調率相對較低。



「無人看管的孩子最容易跌倒和受傷，所以最好的第一步是看孩子們玩耍，」消防部門在兩宗事件後的新聞發布會上表示。



然而，約翰斯頓指出，根據他的經驗，從窗戶掉下來的孩子「幾乎總是」在受看管時發生。他說，這通常的是父母沒有認識到開窗的危險，而不是他們不看管自己的小孩。因為即使安裝了一個屏紗，孩子也會掉在窗外，所以父母們不要依賴屏紗來防止孩子墮出窗外。



消防局還建議將家具遠離窗戶，並讓父母安裝窗戶防護裝置。如果窗戶防護裝置太昂貴或沒有吸引力，約翰斯頓說，窗戶擋板是一個合適的選擇。



衛生部的數據顯示，1999年至2013年期間，與建築有關的跌墮案佔所有兒科創傷事件的比例越來越大，其中1至6歲的兒童受影響最嚴重。在2011年至2013年報告的全州333個窗戶陽台墮樓事件中，有37％發生在中部地區，27％發生在西部地區， 北部地區佔14％。其中有兩宗導致死亡。

